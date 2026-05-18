İbb'ye Yeni Operasyon, 57 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb'ye Yeni Operasyon, 57 Kişi Gözaltına Alındı

18.05.2026 08:32  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, ihale usulsüzlükleri iddialarının araştırıldığı belirtildi.

(İSTANBUL) İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş.'ye bu sabah bir operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon sonucu 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu sabah İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş.'ye bir operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon sonucu 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş.'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırılıklar yapıldığı ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 57 kişinin gözaltına alındığı, diğer bir kişiyle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirdildi.

12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ne yönelik soruşturmada cuma sabahı gözaltına alınan 12 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb'ye Yeni Operasyon, 57 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York’ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı New York'ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
Kahramanmaraş’ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı
Esenyurt’ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada Esenyurt'ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı

09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
09:09
Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
08:16
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
08:07
İBB’ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 10:00:19. #7.12#
SON DAKİKA: İbb'ye Yeni Operasyon, 57 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.