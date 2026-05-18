İbb'ye Yeni Operasyon, 57 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu sabah İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş.'ye bir operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon sonucu 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş.'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırılıklar yapıldığı ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 57 kişinin gözaltına alındığı, diğer bir kişiyle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirdildi.

12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ne yönelik soruşturmada cuma sabahı gözaltına alınan 12 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.