İBB İtfaiye Ekipleri İzmir\'deki Yangını Söndürmek İçin Yola Çıktı

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Alevlerle mücadele sürüyor! Destan yazılan topraklar bir günde bu hale geldi

Usta oyuncudan bir kötü haber daha

(ANKARA)- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin İzmir'deki yangını söndürmek için yola çıktığını duyurdu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda başlayan orman yangını Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki yerleşim bölgesine ulaştı. Ege bölgesinde bir çok yerde devam eden yangınlara belediyelere bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Çanakkale'deki yangının söndürülmesinde görev alan İBB İtfaiyesi'nin İzmir'deki yangını söndürmek için yola çıktığını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabından şu sözlerle duyurdu:

"İzmir Karşıkaya'da başlayıp yayılan yangını kaygıyla takip ediyoruz. Çanakkale'deki yangının söndürülmesinde görev alan İBB İtfaiyemiz şimdi İzmir'e doğru yola çıkıyor. Dileğimiz yangının bir an önce söndürülmesi. Geçmiş olsun."