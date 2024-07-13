İBB Kreşlerinde Mezuniyet Programı Düzenlendi - Son Dakika
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İBB Kreşlerinde Mezuniyet Programı Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren kreşlerdeki çocuklar için mezuniyet programı düzenlendi. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen programda çocuklar, gösteriler ve danslar eşliğinde mezuniyet sevinci yaşadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programda yaptığı konuşmada, çocuklara yapılan yatırımın bir memleket için güçlü bir gelecek yatırımı olduğunu vurguladı. İmamoğlu, İstanbul'un kreş hizmetinden uzak kalan semtlerine daha fazla kreş açarak, daha çok çocuğun hayata hazırlanmasını hedeflediklerini belirtti.

13.07.2024 22:41
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren kreşlerdeki çocuklar için mezuniyet programı düzenlendi.

Belediyenin Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı "Yuvamız İstanbul" çatısı altında yer alan kreşlerdeki çocuklar için Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.

Etkinlikte minikler, hazırlanan gösteriler ve danslar eşliğinde mezuniyet sevinci yaşadı.

Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, en iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu düzenlenen programda bir kez daha gördüklerini söyledi.

Çocukların güzel bir geleceğe sahip olması için yürütülen çalışmalardan birinin "Yuvamız İstanbul" bünyesindeki kreşler olduğunu kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Kreşlerimiz için belirlediğimiz hedefimize çok az kaldı. Çocuklarımıza bu yaşta yapılan yatırım, bir memleket için parayla ölçülemeyecek kadar güçlü bir gelecek yatırımıdır. Buradaki çocuklarımız ülkemiz, şehrimiz hatta milletimiz ve insanlık için çok üstün başarılara imza atacaklar. Tüm amacımız, hedefimiz, özellikle dünyanın bütün çocuklarıyla eşitleme adına İstanbul'umuzun da kreş hizmetinden uzak kalan semtlerine en yüksek sayıda kreşleri açarak, her yıl on binlerce çocuğumuzu hayata yetiştirmek."

İmamoğlu, konuşmasının ardından çocuklarla havaya şapka atarak mezuniyet sevinçlerine ortak oldu.

Kaynak: AA

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