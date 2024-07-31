İBB Kültür A.Ş., Açık Stüdyo Günleri ile Sanatseverleri Buluşturacak

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş., "Açık Stüdyo Günleri" ile 12-25 Ağustos 2024 tarihlerinde sanatseverleri Taksim Sanat'ta canlı performanslarla buluşturacak. Sergide, genç sanatçıların kumaş baskı, dokuma, heykel ve resim alanlarında ürettikleri eserler, Contemporary İstanbul ve Artweeks'te sanatseverlerle buluşacak.

İBB Kültür A.Ş., kamusal sergi alanı Taksim Sanat'ta öncü projelere imza atmaya devam ediyor. Genç sanatçıların canlı performanslarını sanatseverlerle buluşturacak Açık Stüdyo Günleri, hem sanatçılara yeteneklerini gözler önüne serme fırsatı sunacak hem de İstanbulluları farklı disiplinlerde sanat yolculuğuyla buluşturacak.

12-25 Ağustos günlerinde gerçekleşecek Açık Stüdyo Günleri ile sanat alanında öğrenim gören yetenekli öğrenciler, profesyonel sanat hayatlarına ilk adımlarını atarken ziyaretçilere de ilham kaynağı olacak.

Taksim Sanat'ta gerçekleştirilecek etkinlikte, Gamze Çankaya kumaş baskı atölyesinde, Gizem Şanlı ve Emine Büyükbaş resim atölyesinde, Irmak Döndüren heykel atölyesinde, Dilşad Ergün ve Berfin Sude Çevik dokuma atölyesinde kendi alanlarında performans sergileyecek. Ziyaretçiler, sanatçıların canlı performanslarını izleyerek sanat üretiminin arka planına tanıklık etme fırsatı bulacak.

Proje kapsamında sanatçıların resim ve kumaş baskı alanlarında gerçekleştireceği atölye programlarına katılmak isteyen sanatseverler ise 'kultur.istanbul' adresinden ve 'kultur_istanbul' instagram hesabından etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilecek. Enstitü İstanbul İsmek'in katkı sağladığı atölye çalışmaları, sanatseverlerin aktif katılımını sağlayarak, onları sanatın yaratıcı sürecine daha da yaklaştıracak.

Eserler Contemporary İstanbul ve Artweeks'te sergilenecek

Açık Stüdyo Günleri kapsamında üretilen eserler, Contemporary İstanbul ve Artweeks gibi prestijli sanat etkinliklerinde sergilenecek. Bu, genç sanatçılar için uluslararası platformlarda tanınma fırsatı sunarken, İstanbul'un sanat sahnesine de önemli bir katkı sağlayacak.