İBB Kültür A.Ş., Genç Sanatçıların Eserlerini Sergiliyor - Son Dakika
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İBB Kültür A.Ş., Genç Sanatçıların Eserlerini Sergiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş., Türkiye'nin 20 farklı üniversitesinden 45 sanatçı adayının eserlerini Taksim Sanat'ta sergileyecek.

05.06.2024 11:42  Güncelleme: 12:43
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş., Türkiye'nin 20 farklı üniversitesinden 45 sanatçı adayının yaklaşık 80 eserinin yer aldığı "Genç Buluşmalar" sergisini, 13 Haziran ile 21 Temmuz 2024 tarihleri arasında Taksim Sanat'ta sanatseverlerle buluşturacak.

İBB Kültür A.Ş.'nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat, ev sahipliği yaptığı farklı sanat disiplinleri sayesinde çok çeşitli izleyici profiline kapılarını açan öncü mekanlar arasında yer alıyor. Şehrin kalbinde, en işlek ulaşım noktalarından biri olan Taksim'de bir kültür sanat durağı olarak konumlanan Taksim Sanat, modern sanat dünyasına ve özellikle genç sanatçılara öncelik vererek dinamik bir kürasyonla hizmet vermeye devam ediyor. "Genç Buluşmalar" sergisi de bu anlayışın bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Geçen aylarda gerçekleşen Artcontact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda Kültür A.Ş. organizasyonuyla sanatseverlerle buluşan sergi, bu kez 13 Haziran'da Taksim Sanat'ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. Şırnak'tan Tekirdağ'a Türkiye'nin dört bir yanında 20 üniversitenin güzel sanatlar fakültesinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin resim, heykel, seramik, fotoğraf, dokuma gibi farklı malzeme ve disiplinlerden oluşan 80'i aşkın eser, bu sergide bir araya geliyor.

Küratörlüğünü Meriç Aktaş'ın üstelendiği sergide, toplumsal değerlere değinen ve hayatla ilişkisini ön plana çıkaran eserler arasında atık, iklim krizi, doğa, ölüm, yaşam, metamorfoz, su, toplumsal ilişkiler, kadın ve şiddet gibi konuları temel alan çalışmalar bulunuyor. Toplumsal değerlere dokunarak hayatla ilgili kaygılarını ifade eden sanatçı adayları, toplum içindeki bireyselleşme, hayatın akışı ve kendi duruşlarını Genç Buluşmalar ile sanatseverlere yansıtıyor.

Çeşitli disiplinlerde, birbirinden farklı vizyona sahip özgün çalışmaları bir araya getiren sergi,  13 Haziran-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında Taksim Sanat'ta gezilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Kültür A.Ş., Genç Sanatçıların Eserlerini Sergiliyor - Son Dakika

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