İBB Meclisi, kapasite altı çalışan Silivri arıtma tesisi soru önergesini kabul etti - Son Dakika
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İBB Meclisi, kapasite altı çalışan Silivri arıtma tesisi soru önergesini kabul etti

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İBB Meclisi, Sayıştay raporundaki Silivri Seymen'deki sızıntı suyu arıtma tesisine ilişkin soru önergesini oy birliğiyle kabul etti. Önergede tesisin kapasitesinin yalnızca yüzde 12,5-25'inde çalıştığı ve 255 milyon 676 bin 696 lira nakliye maliyeti oluştuğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, Sayıştay'ın 2025 Yılı Denetim Raporu'ndaki Silivri Seymen Çöp Depolama Sahası Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi'ndeki tespitlere ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Sayıştay'ın İBB 2025 Yılı Denetim Raporu'nda Silivri Seymen Çöp Depolama Sahası Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi'nin yapımı, işletilmesi, kapasitesi ve performans sorunları, nakliye maliyetleri ile rücu edilmeyen kamu giderlerinin yanı sıra tesise ilişkin önemli çevresel risk ve aksaklıklara yer verildiğine vurgu yaptı.

Rapordaki verilere dikkati çeken Aşkın, şunları aktardı:

"Günlük 4 bin metreküp tasarım kapasitesiyle inşa edilen tesisin, sahada oluşan günlük ortalama 2 bin metreküp sızıntı suyunu karşılayamadığı, tesiste günlük yalnızca 500 metreküp ila 1000 metreküp arası arıtma yapılabildiği belirtilmiştir. Buna göre tesis, proje kapasitesinin yalnızca yüzde 12,5 ila yüzde 25'i oranında çalışabilmektedir. Kapasite yetersizliği ve yapısal, imalat kaynaklı kusurlar nedeniyle geçici kabul öncesi 8 aylık dönemde sahadaki suyun yalnızca yüzde 11,5'i, geçici kabul sonrasındaki dönemde ise yalnızca yüzde 34,8'i arıtılabilmiştir."

Arıtılamayan milyonlarca ton sızıntı suyun yerinde arıtılarak doğal ortama deşarj edilmesi yerine Odayeri Arıtma Tesisi'ne ve İSKİ Cendere kanalına nakledildiğine işaret eden Aşkın, bu durumun hem yüksek karbon ayak izi ve trafik yükü oluşturduğunu hem de arıtılamayan bu atık suların depolama sahası çevresindeki ekosistem, yeraltı su kaynakları ve toprak yapısı üzerinde ciddi bir çevresel baskı ve kirlilik riski oluşturduğunu belirtti.

Aşkın, "Bu nakliye süreci sonucunda geçici kabule kadar olan 8 aylık süreçte 49 milyon 196 bin 742 lira, geçici kabulden 31 Aralık 2025 tarihine kadar ise 206 milyon 479 bin 954 lira olmak üzere toplam 255 milyon 676 bin 696 lira KDV hariç nakliye maliyetine katlanıldığı, ayrıca İSTAÇ AŞ tarafından yapılan 5 milyon 700 bin 870 lira tutarındaki bakım, onarım harcamasının yükleniciye rücu edilmeyerek hak edişler aracılığıyla İBB bütçesine yansıtıldığı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Günlük 2 bin metreküp sızıntı suyu oluşan Seymen Depolama Sahası'nda, tesisin kapasitesinin çok altında çalışması ve suların büyük kısmının başka tesislere taşınması nedeniyle Silivri ilçesindeki yer altı su kaynakları, toprak ve yerel ekosistem üzerinde oluşabilecek kirlilik risklerine karşı hangi koruyucu önlemler alındığını soran Aşkın, "Milyonlarca ton sızıntı suyunun Odayeri ve Cendere hatlarına uzun mesafelerde nakledilmesi sürecinde ortaya çıkan ilave trafik, yakıt tüketimi ve karbon emisyonu gibi çevresel yüklerin azaltılmasına yönelik kalıcı bir alternatif değerlendirilmiş midir? Günlük 4 bin metreküp kapasiteyle projelendirilen tesisin, sahada oluşan sızıntı suyuna karşın neden yalnızca yüzde 12,5-25 oranında çalışabildiği teknik raporlarla incelenmiş midir? Tesisin bu denli düşük kapasiteyle çalışmasının temel imalat ve tasarım kusurları nelerdir?" şeklinde konuştu.

Teminat dönemi içinde İSTAÇ AŞ tarafından tesisin eksikliklerinin giderilmesi amacıyla harcanan toplam 5 milyon 700 bin 870 lira tutarındaki giderin neden yüklenici firmaya rücu edilmediğine vurgu yapan Aşkın, şu soruları yöneltti:

"Bu harcamanın hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki işletme kalemiyle hak edişlere yansıtılarak İBB bütçesinden karşılanmasının hukuki ve idari gerekçesi nedir? Tesisin verimli çalıştırılamaması nedeniyle Odayeri ve Cendere hatlarına yapılan nakliyeler sonucunda oluşan toplam 255 milyon 676 bin 696 lira nakliye maliyetinin İBB bütçesine yarattığı yükün yüklenici firmaya rücu edilmemesi hususunda bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Bağımsız mühendislik firması raporlarında ve Sayıştay tespitlerinde yer alan NF ünitelerindeki pompa yetersizlikleri, havalandırma difüzör kasetlerindeki deformasyonlar, dekantör kapasite sorunları ile otomasyon ve yazılım hatalarının giderilmesi ve tesisin tam kapasiteye ulaştırılarak yerinde arıtma yapabilmesi için idare tarafından hangi acil teknik tedbirler alınmaktadır?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA
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