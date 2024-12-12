İBB Meclisi'nde Cemevi Tartışması

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, imar planlarında "kültürel tesis alanı" olarak gösterilen yerin, "ibadethane (cemevi)" olarak değiştirilmek istenmesi tartışıldı, gündem maddesi AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

İBB Meclisi aralık ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde imar planlarında, bir kısmı "kültürel tesis alanı" bir kısmı da tescil harici alan olan yerin, "ibadethane (cemevi)" şeklinde düzenlemesi için alınan imar planı görüşüldü.

Gündem maddesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Yunus Mercanlı, bu maddede, plan tadilatı görüntüsü altında "ibadet yeri" ifadesi ile yönetmeliğe aykırı bir değişiklik istendiğini söyledi.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, "Mekansal kullanım tanımları ve esasları" başlıklı 5. maddesinde dini tesis alanlarının, sosyal altyapı alanları olarak tanımlandığını ifade eden Mercanlı, şöyle konuştu:

"Söz konusu madde ve yönetmelik içeriğinde, dini tesis alanları arasında bir ayrım yapılmadığı gibi belirli bir inanca ait dini alan tanımı da yapılmamıştır. Bu değişiklik, değişik mezhep ve inanç kesimleri arasında ayrımı ortadan kaldırmak üzere Meclisimizin ve Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle değişmiş bir yasa değişikliğidir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde bu hükümler açıkça ortaya konulmuştur. Görüldüğü üzere mevzuatta yapılan değişlikte 'ibadet yeri' tanımı kullanılmış ve belirli bir inanca ait ibadet yeri kullanımından özellikle kaçınılmıştır. Bu haliyle imar planlarında cami, kilise ve havra gibi belirli bir dine ve mezhebe ait inanç merkezleri yerine 'dini tesis alanı' veya 'ibadet yeri' ifadelerinin kullanılması, aksi bir durumda mevzuat hükümlerine aykırı olacağı anlaşılmıştır."

Mercanlı, Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulama yapmak durumunda olduklarını vurgulayarak, "Söz konusu talep bir plan tadilatı talebinin ötesinde ucu siyaset üretmek amaçlı, dini siyasete alet eden provokatif bir manipülasyondan ibarettir." ifadelerini kullandı.

"Teknik olarak hatalı olduğu için itirazımız var"

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti'li Meclis Üyesi Abdülnaser Şimşek ise Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği esaslarında hangi lejantların kullanılacağının belirlendiğini ifade etti.

İbadethane lejantının nereyle ilgili olduğunun da belirlendiğini anlatan Şimşek, "Bu karışıklıktan dolayı biz buna muhalefet ediyoruz. Teknik olarak hatalı olduğu için itirazımız var. Yoksa cemevi olması konusunda bir itirazımız yok. Başka yerlerde olan cemevlerine biz 'evet' oyu vermiştik." dedi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi ve CHP'li Meclis Üyesi Sebahattin Öztürk ise söz konusu dosyanın, Büyükçekmece ilçesinde bulunan ve şu anda da cemevi olarak kullanılan bir yerle ilgili olduğunu söyledi.

Öztürk, "Mevcutta cemevi olarak hizmet veren söz konusu parselde, cemevi plan değişiklikleri yapılmasının, Anayasanın eşitlik ilkeleri, din ve vicdan hürriyetini güvence altına alan ilgili maddeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü maddelerine uygun olacağı ve uygulamayı kolaylaştırmak mahiyetinde aldığımız bir plan değişikliği kararı." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Mercanlı'nın açıklamalarına değinen Öztürk, "Tamamen siyasi bir gündem yapılması mahiyetinde bir açıklama." diye konuştu.

Öztürk, imar kanunundaki ilgili maddelerde düzenleme yapılmasını istedi.

Konuşmaların ardından oylanan gündem maddesi, AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.