İBB Meclisi, sokak hayvanları komisyonu ve Gazze ile kardeş şehir olma tekliflerini reddetti

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, AK Parti, MHP ve BBP gruplarının verdiği "sokak hayvanlarıyla ilgili komisyon kurulması" ve "Gazze ile kardeş şehir olunması" teklifleri, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

İBB Meclisi haziran ayı birinci toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste söz alan İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sokak hayvanlarına ilişkin ihtisas komisyonu kurulması için teklif kararı sundu.

Sokak hayvanları sorununun, özellikle son yıllarda toplum ve çevre sağlığı ile güvenliği açısından tehlikeli noktalara ulaştığını belirten Türkyılmaz, sorunun çözümüne ilişkin toplum nezdinde güçlü bir beklenti oluştuğunu dile getirdi.

Belediyeler için, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. Maddesi'nde yer alan sorumlulukları hatırlatan Türkyılmaz, "Mevzuat ve güçlü beklenti, sokak hayvanları konusunda kamusal ve sivil alanda bir farkındalık oluşturma ve yerel hizmetlerin çok daha güçlü ve etkin gerçekleştirilmesi hususunda hepimizin yükünü ve sorumluluğunu artırmaktadır. Bu nedenle sahipsiz hayvanların ekolojik ihtiyaçlarının teminini, sağlığını ve refahını gözeterek, insan, hayvan ve çevre sağlığı arasında güvenli bir denge kurulmasına hizmet etmek üzere meclisimizin çok daha aktif rol almasının kıymetli olduğunu düşünmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, AK Parti, MHP ve BBP grup başkanvekillerinin imzası bulunan teklifte komisyonun çalışma alanlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanları sorununa ilişkin inceleme ve araştırma yapmak, çözüm önerileri ve raporlar sunmak, idareden gelen teklifleri değerlendirmek, sahipsiz hayvan hizmetlerine dönük çalışmaları takip etmek, ilgili sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya ile istişareler yürütmek, konuya ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve literatürü yakından izlemek ve gerekli hallerde meclisi bilgilendirmek üzere 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesi hükümleri doğrultusunda Sokak Hayvanları Komisyonu kurulması ve komisyonun parti gruplarından önerilecek 8 üyeden oluşması hususundaki teklifimizin gündeme alınarak teklifin karar olarak oylanmasını arz ederiz."

Teklife ilişkin söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, meclis komisyonlarını üç ay önce oluşturduklarını, ayrıca bu konuda Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonunun çalışma yürüttüğünü belirterek öneriye ret vereceklerini söyledi.

Yapılan oylamada teklif oy çokluğu ile reddedildi.

Gazze ile kardeş şehir olunması teklif edildi

AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz ayrıca Gazze ile kardeş şehir olunması için AK Parti, MHP ve BBP Grup Başkanvekilleri imzalı gündem maddesi teklifini okudu.

Filistin'in herkesin önünde duran bir sınav kağıdı olduğunu, tarihin, çocukların ve Allah'ın bu konuda kendilerine hesap soracağını dile getiren Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Hep birlikte, 'Ey Gazze buradayız ve İstanbul'dan sana kardeşim demek istiyoruz. Kardeşim, Gazze buradayız. Zeytine ve incire yemin olsun ki susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz ve asla seni terk etmeyeceğiz.' Filistin'in yiğit evlatlarını ve direnişlerini yürekten selamlıyoruz. Zaten kardeşimiz olan Gazze'yi resmi olarak İstanbul'a kardeş olarak ilan etmeyi teklif ediyoruz. Gazze Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir kurulması ve teklifimizin gündeme eklenerek Hukuk, AB ve Dış İlişkiler Komisyonlarına ortak havale edilmesini arz ederiz."

"Böyle bir teklif getireceğiniz zaman en azından bir sorarsınız"

CHP Grup Sözcüsü Özcan, teklif üzerine söz alarak bu konuda kendileriyle herhangi bir görüşme yapılmadığını dile getirdi.

CHP'nin Filistin davasına destek veren bir siyasi geleneğinin bulunduğunu ifade eden Özcan, şunları söyledi:

"Bugün de gerek Avrupa'nın gerek dünyanın bütün sosyal demokrat, sosyalist partilerine mektuplar göndermek, yapılan toplantılarda bunları dile getirerek Filistin davasına açıktan savunan bir görüşe sahip. Yine Ekrem başkanımız yakın zamanda Ramallah Belediye Başkanı ile toplantı gerçekleştirerek desteklerini ifade etti. Yine Filistinli öğrencilerin İstanbul'da destekçisi ve onlara burs veriyor. Konulara böyle yaklaşan, Filistin halkının, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun yanında olan bir siyasi hareketin yönettiği belediyeye yönelik böyle bir teklif getireceğiniz zaman en azından bir sorarsınız. Dolayısıyla biz bu teklife, bu nedenlerle ret vereceğiz."

Tekrar söz alan Türkyılmaz, CHP'nin Filistin davasına sahip çıkmadığını iddia etmediklerini, aksine tekliflerinin tartışma konusu olmayacağına inandıklarını söyledi.

Türkyılmaz, "Böyle bir konuda da müzakere etmeye gerek yok herhalde. Bakın bu teklif karar değil, gündeme ilave teklifti. Gelin bunu birlikte geçirip komisyonda değerlendirelim." diye konuştu.

Gündem maddesi teklifi mecliste çoğunluğu oluşturan CHP'li üyelerin oyları ile reddedildi.