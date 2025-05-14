İBB Meclisi'nde Su Zammına Tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde AK Parti grubu, suya her ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları dikkate alınarak yapılan zam haricinde yüzde 10 daha artış yapılmasına tepki gösterdi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB AK Parti grubu, toplantıda gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulunda, suya her ay TÜFE ile Yİ-ÜFE oranı göz önünde bulundurularak yapılan zam haricinde yüzde 10 daha zam yapılmasına tepki gösterdi.

Tarife Komisyonu Üyesi olan AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinde suya yüzde 50 indirim yapma vaadi olduğunu söyledi.

Karaköse, "İstanbullular suya yüzde 50 indirim beklerken, 5 yılın sonunda bırakın indirimi, 2019'da bir metreküpü 4 lira olan su fiyatının, 37,92 liraya yükseltilerek yüzde 948 zam yapılmıştır. Son İSKİ Genel Kurulunda alınan ve 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren kararla, TÜİK tarafından aylık açıklanan TÜFE+Yİ-ÜFE ortalaması tutarında her ay otomatik olarak suya zam yapılması kararına varılmıştır. Bu karara göre mayıs dahil 5 ayda toplam yüzde 12 zam uygulanarak, suyun metreküpü 42,37 liraya çıkmıştır. Bugün yapmak istediğiniz yüzde 10 zammı da uyguladığınızda suyun metreküpü 46,62 liraya çıkmış olacak. Bu durumda 2019'dan bugüne kadar suya yüzde 1065 zam yapmış olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar uygulanan otomatik artış oranının da eklenmesiyle yıl sonunda suyun metreküp fiyatının 55,57 lirayı aşacağını anlatan Karaköse, "Bu iyi ihtimal. Alınan karara rağmen 4 ay sonra artı yüzde 10 zam isteğinin yıl sonuna kadar tekrar etmesi durumunda bu, suyun metreküpünün 62,5 lirayı aşması mümkündür. Bu da 2019'dan bugüne kadar suya yüzde 1462 zam yapacağınız anlamına gelmektedir." diye konuştu.

İBB yönetiminin suya yapılan zammı, dolara ve enflasyona bağladığını dile getiren Karaköse, "2019'da 1 metreküp su 0,67 dolar iken, bugün getireceğiniz zamla suyun metreküpü 1,20 doları buluyor. Yani dolar bazında da fahiş artışınız devam ediyor." dedi.

Karaköse, Cumhur İttifakı olarak su zammı teklifinde "hayır" oyu verdiklerini belirtti.

"Yatırımlar için bütçe gelirleri gerçekleşmeli"

Tarife Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Karaoğlu ise Aralık 2024 itibarıyla İSKİ tarifesine yapılan yüzde 17,5'lik artıştan sonra TÜFE ile Yİ-ÜFE ortalamasının yarısı kadar aylık bazda artışla yola devam edilmesinin Mecliste kararlaştırıldığını anımsattı.

Karaoğlu, şöyle devam etti:

"Fakat Aralık 2024'te yapılan hesaplamalarda, 2025 yılı tahmini gelir bütçesi olarak yaklaşık 64 milyar 700 milyon liralık bir gelir kalemi öngörülmüştü. 2025'in ilk 4 ayındaki aylık bütçe gelirleri gerçekleşmesi yaklaşık 15 milyar liranın biraz üzerindedir. İSKİ yatırımlarının planlandığı şekilde gerçekleşebilmesi için de bütçe gelirlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Enflasyondaki artış oranı ise tarifedeki artış oranından asla geri kalmamıştır. Bunu aşan bir hesaplama yoktur."