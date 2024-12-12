İBB Meclisi\'nden İSPARK Ücretlerine Yüzde 115 Zam

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nin Aralık ayı toplantısının 3'üncü oturumunda İSPARK ücretlerine yüzde 115'e varan zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 115'e varan oranda zam yapılması teklifi görüşüldü. Zam teklifinde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin yüzde 115'e varan oranda artırılması teklif edildi. Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine Ak Parti grubu 'Hayır' oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.