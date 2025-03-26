İBB Meclisi Olağanüstü Toplandı: Nuri Aslan Başkanvekili Seçildi

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) İBB Meclisi, 7 yıl arayla ikinci kez İBB Başkanı'nın görevden el çektirilmesi nedeniyle olağanüstü toplandı. İBB Meclis üyeleri, 22 Eylül 2017'de istifaya zorlanan Kadir Topbaş'ın ardından bu kez 19 Mart operasyonuyla görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vekil seçmek için Saraçhane'de oy kullandı. Nuri Aslan, Başkanvekili seçildi. Seçimin ardından Mevlüt Uysal'ın seçildiği 28 Eylül 2017'deki İBB Meclisi'nin olağanüstü toplantısında Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Meclis üyesi olarak aday olan Ekrem İmamoğlu'nun, "İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hiçbir zaman bir daha meclis içerisinde seçim yapmak zorunda kalmaz. Seçimle gelenlerin seçimle gittiği bir İBB Meclisi oluruz" şeklindeki sözleri yayınlandı.

İBB Meclisi'ndeki oylamada 1. Başkanvekili Nuri Aslan ile Cumhur İttifakı'nın belirlediği İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul aday oldu. İBB Başkanvekili seçimlerinin ilk iki turunda üçte iki oy çoğunluğu sağlanamadığı için üçüncü tur oylamasına geçildi. Bu turda 177 oy alan İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan, salt çoğunluğu sağlayarak İBB Başkanvekili seçildi.

"İmamoğlu'nun yol arkadaşları"

İBB Meclisi, İBB Başkanvekili seçme gündemiyle olağanüstü toplandı. CHP'li üyeler, Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı ve "Ekrem İmamoğlu'nun Yol Arkadaşları" yazılı yaka kartlarıyla oturumda yerlerini aldı. Toplam 301 Meclis Üyesi oy kullandı. İlk turda CHP'nin adayı Nuri Aslan 173, Cumhur İttifakı'nın adayı Zeynel Abidin Okul 123 oy alırken 5 oy da geçersiz sayıldı. İkinci turda Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı. Yapılan kapalı oylamalarda üçte iki çoğunluk için gerekli olan 207 oy çıkmayınca, üçüncü turda salt çoğunluk arandı. Üçüncü turda da tekrar 177 oy alan İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçildi.

İmamoğlu'nun 2017'deki mesajı

Nuri Aslan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili olarak seçildiği oylamanın ardından Meclis salonunda, Ekrem İmamoğlu'nun 28 Eylül 2017'deki İBB Başkanı seçimi oylamasındaki sözleri ekrana getirildi. İmamoğlu, dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifaya zorlanmasıyla ilgili kürsüden, "İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hiçbir zaman bir daha meclis içerisinde seçim yapmak zorunda kalmaz. Seçimle gelenlerin seçimle gittiği bir İBB Meclisi oluruz" ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan: "Emaneti teslim edeceğiz"

İBB Başkanvekilliğine seçilen Nuri Aslan ilk değerlendirmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte yaptı. Özel'in ardından söz alan Aslan, "Bizler Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak geçici süreyle Ekrem İmamoğlu'nun emanetini aldık. İstanbullunun oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız en kısa sürede gelecek, emanetine sahip çıkacağız, Genel Başkanımızla birlikte emaneti sahibine teslim edeceğiz" dedi.

Nuri Aslan kimdir?

Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul'da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkanvekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkanvekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren İBB Meclisinde yapılan oylama ile seçildiği Meclis 1. Başkanvekilliği görevini yürüten Aslan, 26 Mart 2025'de yine İBB Meclisinde yapılan oylama ile İBB Başkanvekili seçildi. Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır.