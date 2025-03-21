İBB Meclisi Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı - Son Dakika
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İBB Meclisi Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclis Üyeleri'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda İBB ve iştirakleri üzerine araştırma komisyonu kurulması ve bütçede düzenlemeler yapılması gibi önemli konular ele alınacak.

21.03.2025 01:11  Güncelleme: 01:12
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan'ın imzası ile İBB Meclis Üyeleri olağanüstü toplantıya çağrıldı. Olağanüstü toplantının iki gündem maddesi bulunuyor.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın imzası ile İBB Meclis Üyeleri olağan üstü toplantıya çağrıldı. 24 Mart Pazartesi günü saat 14.00'da Saraçhane'de İBB Başkanlık binasındaki meclis salonunda yapılacak olağanüstü toplantının iki gündem maddesi bulunuyor.

Gündem maddesinin İlki "İBB ve iştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması" teklifi. İkinci maddede ise "Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması" teklifi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Meclisi Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı - Son Dakika

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