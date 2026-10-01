İBB Miras, Karaköy'deki 1732-33 yapımı Kethüda Yahya Ağa Çeşmesi'ni restore etti - Son Dakika
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İBB Miras, Karaköy'deki 1732-33 yapımı Kethüda Yahya Ağa Çeşmesi'ni restore etti

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İBB Miras, Karaköy Perşembe Pazarı'ndaki 1732-33 yılında inşa edilen Kethüda Yahya Ağa Çeşmesi'ni restore ederek yeniden kent yaşamına kazandırdı. İBB Miras İstanbul genelinde bugüne kadar 240 çeşmede restorasyon, bakım ve onarım yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İBB Miras, 18. yüzyıldan bugüne ulaşan Kethüda Yahya Ağa Çeşmesi'ni kapsamlı restorasyon çalışmasının ardından yeniden kent yaşamına kazandırdı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Karaköy Perşembe Pazarı'nda bulunan tarihi çeşme, restorasyonun ardından bulunduğu meydan ve sahil şeridiyle yeniden bütünleşerek bölgenin tarihi dokusundaki yerini aldı.

Kitabesindeki bilgilere göre Hicri 1145, Miladi 1732-33 yılında inşa edilen çeşme, dönemin sadrazamı Hekimoğlu Ali Paşa'nın kethüdası Yahya Ağa tarafından yaptırıldı.

Kesme taştan inşa edilen yapı, klasik Osmanlı üslubunun özelliklerini taşıyan sivri kemerli ve hazneli bir meydan çeşmesi niteliğinde bulunuyor.

Zaman içerisinde özgün unsurlarının bir bölümünü kaybeden çeşmenin ayna taşı ve teknesi bugüne ulaşmazken, yapı zemindeki kaymalar nedeniyle deniz cephesine doğru eğilmişti.

Taşlar tek tek belgelenerek yeniden yerleştirildi

İBB Miras tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında çeşmenin ön cephesinin ayna taşına kadar zemine gömülü olduğu tespit edildi.

Koruma Bölge Kurulunun onaylı projesi doğrultusunda çeşmede bulunan taşlar tek tek belgelenerek envantere kaydedildi ve ardından özenle söküldü.

Çalışmalar kapsamında yapının zemini sağlamlaştırılırken, bitki kökleri ve oluşumları temizlendi, cidar tuğlaları yeniden örüldü, mevcut taşlar özgün yerlerine yerleştirildi ve eksik bölümler yeni taşlarla tamamlandı.

Restorasyon uygulamalarının tamamı, onaylı proje doğrultusunda yapının özgün malzeme ve teknikleri esas alınarak gerçekleştirildi.

İBB Miras, bugüne kadar İstanbul genelinde 240 tarihi çeşmede restorasyon, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirerek çeşmelerin yeniden kent yaşamının parçası haline getirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İBB Miras, Karaköy'deki 1732-33 yapımı Kethüda Yahya Ağa Çeşmesi'ni restore etti - Son Dakika
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