İbb'nin "Deneme Kulübü Projesi"Nde İlk Sınavlar Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 14:29  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 'Deneme Kulübü Projesi'ni başlattı. İlk sınavlar İstanbul'un 12 farklı noktasında yapıldı ve yıl boyunca 40 bin deneme sınavı planlanıyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için hayata geçirdiği "Deneme Kulübü Projesi"nde ilk sınavlar başladı. İstanbul'un 12 farklı noktasında düzenlenen denemelerle 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunların gerçek sınav koşullarında kendilerini test etmeleri amaçlanıyor. Proje kapsamında yıl boyunca 40 binden fazla deneme sınavının yapılması planlanıyor.

Sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle mezun olanların katılımına açık proje ile dönem boyunca 40 bin deneme sınavının yapılması hedefleniyor. Aylık olarak planlanan denemeler gerçek sınav süresinde ve gerçek sınav koşullarına uygun olarak yapılıyor. Nisan ayında denemelere katılmak isteyen gençler, 25 Mart'a kadar 'https://dersatolyeleri.ibb.istanbul' adresinden projeye başvurabilecek.

İstanbul'un 12 farklı noktasında gerçekleştirilen Deneme Kulübü projesi; LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin konu eksiklerini tespit etmelerine, gelişimlerini takip etmelerine, sınav atmosferine alışmalarına ve sınav süresini daha verimli kullanmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Her salı ve perşebe deneme günü

Proje kapsamında sınavlar her salı ve perşembe günü yapılıyor. YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sınavları 10.00–13.00, 13.00–16.00 ve 14.00–17.00 saatleri arasında yapılırken, LGS'ye hazırlanan öğrenciler 17.00–20.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denemelere katılabiliyor.

Proje kapsamında 2026 yılı içinde bin 175 oturumda 40 bini aşkın deneme sınavının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu sayede öğrencilerin düzenli olarak kendilerini test edebilmeleri, sınav deneyimi kazanmaları ve ölçme-değerlendirme süreçlerini daha sağlıklı şekilde yapabilmeleri amaçlanıyor.

Nisan ayı başvuruları 25 Mart'a kadar sürecek

Denemelerin başvuruları ise aylık olarak alınıyor. İBB'nin Deneme Kulübü'ne Nisan ayında katılmak isteyen öğrenciler 25 Mart'a başvurularını 'https://dersatolyeleri.ibb.istanbul' adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

İBB Bakırköy Ders Atölyesi, İBB Gaziosmanpaşa Ders Atölyesi, İBB Küçükçekmece Filenin Sultanları Gençlik Merkezi, İBB Cüneyt Arkın Gençlik Merkezi, İBB Güngören Teknoloji Atölyesi, İBB Esenler Teknoloji Atölyesi, İBB Esenyurt Teknoloji Atölyesi, İBB Fatih Teknoloji Atölyesi, İBB Mecidiyeköy Teknoloji Atölyesi, İBB Pendik Teknoloji Atölyesi, İBB Tuzla Teknoloji Atölyesi, İBB Ümraniye Teknoloji Atölyesi'nde deneme sınavları gerçekleştiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, İstanbul, Güncel, YKS, LGS, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:35:23. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.