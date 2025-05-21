İBB'nin Kariyer Fuarı ile İş Arayanlar Özel Sektörle Buluşuyor - Son Dakika
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İBB'nin Kariyer Fuarı ile İş Arayanlar Özel Sektörle Buluşuyor

21.05.2025 15:28  Güncelleme: 16:18
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kariyer ve İstihdam Fuarı, Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle 22 Mayıs'ta gerçekleşecek. Fuar, iş arayanlara özel sektör iş fırsatları sunmanın yanı sıra, çeşitli eğitimler ile destek sağlıyor.

(İSTANBUL) - İş arayanlarla işverenleri bir araya getiren ve bugüne kadar 250 bin kişinin istihdama katılmasına katkı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin, ilçe belediyeleri ile ortaklaşa düzenlediği kariyer fuarları devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle 22 Mayıs'ta gerçekleşecek fuarda iş arayanlar hem özel sektördeki iş fırsatlarıyla buluşacak hem de çeşitli eğitimlere de katılabilecek.

İş arayanlarla işverenleri bir araya getiren ve bugüne kadar 250 bin kişinin istihdama katılmasına katkı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin, ilçe belediyeleri ile ortaklaşa düzenlediği kariyer fuarları devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle 22 Mayıs'ta gerçekleşecek fuarda iş arayanlar hem özel sektördeki iş fırsatlarıyla buluşacak hem de çeşitli eğitimlere de katılabilecek. 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Bölgesel İstihdam Ofisi(BİO), İstanbul'un 39 ilçesini kapsayacak şekilde 31 ofis ve 2 mobil istihdam aracı, 21 bin 330'dan fazla iş veren üyeliği, bir milyon 338 binden fazla özgeçmiş ile iş arayan İstanbulluların işsizlik soruna çözüm üretmeye devam ediyor.

22 Mayıs tarihinde Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde, 14 özel sektör firmasının katılımı ile geçekleşecek Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda iş arayanlar hem işverenler ile yüz yüze görüşme imkanı bulacak hem de Bölgesel İstihdam Ofisi'nin CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi ile Enstitü İstanbul İSMEK'in Etkili Konuşma ve Stres Yönetimi eğitimlerine ücretsiz olarak katılabilecek.

İstanbul'da iş arayan herkes için erişilebilir, güvenilir ve ücretsiz istihdam desteği sunmayı sürdüren Bölgesel İstihdam Ofisleri; özel sektörde iş arayan tüm vatandaşları güncel iş ilanları, ücretsiz kariyer danışmanlığı, bireysel ve toplu mülakat organizasyonları ve uygun iş fırsatlarıyla buluşturuyor. Gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara fırsat eşitliği sağlama önceliği ile çalışmalarını sürdüren BİO, İstanbul'da kapsayıcı bir iş gücü piyasası inşa etmeyi hedefliyor.

Bölgesel İstihdam Ofislerine fiziki ofislerin yanında https://bio.ibb.istanbul web sitesi, İstanbul Senin, İş Ara İş Bul uygulaması ve 444 8 333 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'nin Kariyer Fuarı ile İş Arayanlar Özel Sektörle Buluşuyor - Son Dakika

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