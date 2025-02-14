İBB'nin VETBÜS Projesi Silivri'de Ücretsiz Veterinerlik Hizmeti Sunuyor

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen VETBÜS projesi, Silivri'de can dostlar için üç gün boyunca ücretsiz veterinerlik hizmeti sundu.

İBB tarafından hayata geçirilen VETBÜS projesi, Silivri'de can dostlar için veterinerlik hizmeti sundu. Mobil veteriner kliniği, üç gün boyunca Silivri'nin farklı noktalarında hizmet vererek, 67 kuduz aşısı ve 37 mikroçip uygulaması gerçekleştirdi. Toplamda 127 sahipsiz hayvana müdahale edilerek, rehabilitasyon işlemleri yapıldı.

VETBÜS, ilk gün Yeni Mahalle Ece Sokak'ta, ikinci gün Selimpaşa 2157. Sokak Yavuz Selim İlkokulu önünde, üçüncü gün ise Mimarsinan Mahallesi Nurettin Çamlıdağ Caddesi'nde hizmet sundu. Hizmet kapsamında, vatandaşlar sokak dostlarla ilgili sorularını uzman veteriner hekimlere yönlendirme fırsatı bulurken, kedi ve köpeklerin sağlık taramaları yapılarak ihtiyaç duydukları bakım sağlandı.