İBB Operasyonu: İkinci Dalga Gözaltılar ve Gelişmeler

Haber: Edda SÖNMEZ/Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2. dalga operasyonda gözaltına alınan isimler sabah saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nden, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki isimlerden 4'ü hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile adli kontrol kararı verilirken, 48 kişinin savcılık ifadelerine başlandı.

Aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim hakkında 19 Mart'tta düzenlenen operasyonların ardından İBB bürokratlarına yönelik cumartesi sabahı ikinci dalga operasyon düzenlenmişti. 'Suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlamalarla gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı.

4 kişi dün serbest bırakıldı

Gözaltı süreleri biten 4 kişinin dün savcılıkta verdikleri ifadenin ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildiği, hakimliğin de yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile bu kişileri serbest bıraktığı anlaşıldı.

48 kişinin savcılık ifadeleri başladı

Emniyetteki işlemleri biten 48 kişi ise sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Öğle saatlerinde savcılık ifadeleri başlarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, 17 savcının görevlendirildiğini bildirdi.

Özgür Özel de görüştü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın duruşması için adliyeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, İBB operasyonunda gözaltına alınanların yakınlarının beklediği 7. kata çıkarak bir süre görüştü.