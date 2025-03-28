İBB, Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Etkinliklerle İstanbulluların Yanında - Son Dakika
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İBB, Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Etkinliklerle İstanbulluların Yanında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatilinde Saraçhane İBB Yerleşkesinde kapsamlı bir etkinlik programı hazırlıyor. Her yaştan İstanbullulara hitap eden bu ücretsiz etkinlikler, sosyal, kültürel ve eğlenceli bir buluşma imkanı sunacak.

28.03.2025 09:34  Güncelleme: 09:35
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan Bayramı tatilinde İstanbullulara keyifli ve anlamlı bir bayram yaşatmak amacıyla Saraçhane İBB Yerleşkesinde kapsamlı bir etkinlik programı hazırlıyor. Her yaştan İstanbullunun katılımına açık olacak bu özel bayram etkinlikleri, tatil boyunca şehirde kalan vatandaşlar için sosyal, kültürel ve eğlenceli bir buluşma imkanı sunacak. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikler, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden çeşitli programları içerecek.

İBB, bayram tatilinde Saraçhane İBB Yerleşkesinde kapsamlı bir etkinlik programı hazırlıyor. Bu etkinliklerin bayram kutlamasının yanında; toplumsal birlikteliğin, ortak değerlere bağlılığın ve demokratik iradeye saygının güçlü bir yansıması olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Her yaşa hitap edecek

Her yaştan İstanbullunun katılımına açık olacak bu özel bayram etkinlikleri, tatil boyunca şehirde kalan vatandaşlar için sosyal, kültürel ve eğlenceli bir buluşma imkanı sunacak. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikler, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden çeşitli programları içerecek. Hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürerken, etkinlik takvimi ve detaylı program akışının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Saraçhane çevresinde temizlik ve bakım çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Bayramı öncesi çevre düzenleme ve bakım çalışmaları da aralıksız sürüyor. İBB, İstanbulluların ortak buluşma noktalarından biri olan Saraçhane ve çevresini bayram öncesinde yeniliyor. Kapsamlı bir çevre düzenleme ve bakım çalışmasıyla, bölgeye daha estetik ve düzenli bir görünüm kazandırılıyor.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında; Haşim İşcan Alt Geçidi, Saraçhane Meydanı, Aksaray Saat Kulesi, Atatürk Bulvarı gibi merkezi noktalarda peyzaj düzenlemeleri ve bakım-onarım işlemleri yürütülüyor. Bölgede yaya yolları temizleniyor, yaya güvenliğini artırmaya yönelik müdahaleler gerçekleştiriliyor. Ayrıca Saraçhane 50. Yıl Parkı'nda yeşil alan bakımı, çiçeklendirme çalışmaları ve genel peyzaj düzenlemeleri yoğun şekilde sürdürülüyor. İBB, İstanbul'un tüm bölgelerinde olduğu gibi, tarihi ve kültürel öneme sahip alanlarda da kent estetiğini ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Etkinliklerle İstanbulluların Yanında - Son Dakika

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