İBB Şehir Tiyatroları 8-10 yaşındaki çocuklara ücretsiz tiyatro eğitimi verecek - Son Dakika
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İBB Şehir Tiyatroları 8-10 yaşındaki çocuklara ücretsiz tiyatro eğitimi verecek

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İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi, 2026-2028 döneminde 8, 9 ve 10 yaşındaki çocuklara ücretsiz iki yıllık tiyatro eğitimi verecek. Programa mülakat başvuruları 12 Ekim'de başlayıp 16 Ekim'de bitecek, eğitimler Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi, tiyatroya ilgi duyan ve yetenekli çocukları iki yıllık eğitim programına kabul edecek.

İBB Şehir Tiyatroları tarafından 2026-2028 eğitim dönemi için gerçekleştirilecek öğrenci alımına yönelik mülakat başvuruları, 12 Ekim'de başlayacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitim programında çocuklara sahne, dans, müzik, doğaçlama, tasarım, sosyal beceri, tiyatro tarihi ve diksiyon alanlarında eğitim verilecek.

Deneyimli eğitimcilerin görev aldığı program, iki yıl boyunca Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde yapılacak.

Başvurular 16 Ekim'de sona erecek

Çocuk Eğitim Birimine başvuracak adayların 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında doğmuş, 8, 9 veya 10 yaşında olmaları gerekiyor.

Başvurular, 16 Ekim'e kadar İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Sahne Direktörlüğüne yapılabilecek.

Adayların başvuru sırasında doldurulmuş ve imzalanmış 4 başvuru formu, sağlık ocağı veya semt polikliniğinden alınmış sağlık raporu, son bir ay içerisinde çekilmiş 8 vesikalık fotoğraf ile kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisini teslim etmeleri gerekiyor.

Başvuru formlarına İBB Şehir Tiyatrolarının sahnelerindeki idari amirliklerden veya kurumun internet sitesinden ulaşılabilecek.

Mülakatlar iki aşamalı yapılacak

Çocuk Eğitim Birimine kabul süreci iki aşamalı mülakatla gerçekleştirilecek.

Birinci aşama, 24-25 Ekim'de saat 09.30'dan itibaren Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde yapılacak. Adayların mülakata girecekleri gün ve saat bilgileri İBB Şehir Tiyatrolarının internet sitesinden duyurulacak.

Başvuru yoğunluğuna göre ek mülakat günü planlanabilecek. Birinci aşamayı başarıyla tamamlayan adaylar ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacak ve başarılı adayların listesi mülakatların ardından internet sitesinde ilan edilecek.

İkinci aşama ise 31 Ekim'de saat 09.30'dan itibaren yine Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Birinci aşama mülakatına katılacak adayların, kendilerine sunulan 5 masaldan seçtikleri birini ezberleyerek canlandırmaları ve kendi seçtikleri bir şiiri okumaları gerekiyor.

Birinci aşamayı geçen adayların ise ikinci aşamada kendi seçtikleri bir şarkıyı ezberleyerek hazırlıklı gelmeleri, doğaçlama ve dans çalışmaları için de spor ayakkabı ve eşofman getirmeleri isteniyor.

İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi, iki yıllık eğitim programıyla çocukların tiyatro alanındaki yeteneklerini geliştirmeyi ve sahne sanatlarının farklı disiplinleriyle tanışmalarını amaçlıyor.

Kaynak: AA
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