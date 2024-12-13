İBB Şehir Tiyatroları, Bahçelievler ve Sancaktepe'de tiyatroseverlerle buluşacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında 17 Aralık'ta Bahçelievler ve Sancaktepe'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan ve yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalan bir çiftin yaşadıklarını işleyen "Zehir", Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe Sahnesi'nde izlenebilecek.

Lot Vekemans'ın yazdığı Şaban Ol'un çevirip yönettiği eserde Sevinç Erbulak ve Ahmet Saraçoğlu rol alıyor.

Alexander Galin'in kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın çevirdiği, Engin Gürmen'in yönettiği "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)", Bahçelievler Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Eserde Aybar Taştekin, Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Esra Ülger, Hikmet Körmükçü, Mahperi Mertoğlu ve Zihni Göktay rol alıyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

"Eşinin ölümünden sonra Moskova'da kızı ve damadının yanında yaşamaya başlayan Nikolai Mihayloviç Çmutin, sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek umuduyla köyüne gitmek istemektedir. Çmutin'in köyde tek başına yaşayamayacağını düşünen kızı Ludmilla ile bir türlü anlaşamadığı damadı Leonid ise onu evlendirme planı yapar. Leonid, Çmutin'in birini eş olarak seçmesini umut ederek üç yalnız kadını eve davet eder. Üç gelin adayının da aynı anda eve gelmesiyle planlar karışır."