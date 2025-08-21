İBB Şehir Tiyatroları'ndan 'Gözlerimi Kaparım' Gösterimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Haldun Taner'in yazdığı "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluştu.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, oyunun gösterimi, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak ve sanatçı Meral Çetinkaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Oyun, 31 Mart Vakası'ndan 12 Mart 1971 Muhtırası'na uzanan geniş bir zaman diliminde, Türkiye'nin toplumsal ve siyasi değişimlerini ele alıyor.

Yelda Baskın'ın yönettiği oyun bu akşam, Moliere'in yazdığı, Orhan Veli Kanık'ın çevirdiği ve Yiğit Sertdemir'in yönettiği "Tartuffe" oyunu ise 23 ve 24 Ağustos'ta yine Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Oyunların biletlerine "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" ve "biletinial.com" adresinden ulaşılabilir.