İBB Şehir Tiyatroları Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri\'nde üç ödül kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri"nde üç ödüle layık görüldü.
Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, tiyatro eleştirmeni Üstün Akmen anısına düzenlenen etkinlik, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Şaylan Akmen başkanlığında, Anta Toros, Ayşen İnci, Derya Özgören, Levent Kurumlu, Kıvanç Terzioğlu, Mahmut Şenol ve Pınar Çekirge'den oluşan seçici kurul, 2023-2024 sezonunda İstanbul'da sahnelenen oyunları seyrederek değerlendirmede bulundu.
Şehir Tiyatroları oyuncuları Ani İpekkaya ve Suphi Tekniker Üstün Akmen Emek Ödülü'nü, Mahperi Mertoğlu ise "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" oyunuyla Yılın Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü aldı.
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