İBB, Sivrisineklere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hava sıcaklığının artmasıyla yoğunlaşan sivrisineklere karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul'da bulunan 226 bin 376 sivrisinek üreme kaynağının yok edilmesine yönelik çalışmalar birçok mücadele yöntemi ve uygulamalarla gerçekleştiriliyor.

Günümüzde insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalıklara neden olan en zararlı vektörler arasında şu anda 65 türü olduğu belirtilen sivrisinekler yer alıyor. Özellikle son yıllarda Türkiye'de sivrisinek türü sayısının arttığı ve 'Aedes' (Asya Kaplanı sivrisineği) gibi bazı istilacı türlerin de ülkemizde yerleşik hale geldikleri biliniyor. İBB de sivrisineklere karşı bu yıl da mücadelesini sürdürüyor.

Çalışmalar yoğunlaştırıldı

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ağzı açık bidon, havuz, saksı altında kalan sular, açık su kuyuları, çatı oluğu, bahçeye gelişigüzel atılmış¸ kova, eski lastik gibi alanlarda üreyen sivrisineklerin ortadan kaldırılabilmesi için vatandaşların da gerekli tedbirleri almaları için bilgilendirici çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar, "Vektörle Mücadele Bilim Kurulu"nun önderliğinde ve dünyada uygulanan yöntemlerle uyumlu bir şekilde sürdürülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi bünyesindeki ekipler de, hava sıcaklıklarının artmasıyla sivrisinekler özelinde mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yoğunluğuna ve türüne göre yöntem belirleniyor

7 birim üzerinden 182 ekip, 611 personelle gündüzleri sivrisinek larvalarına yönelik; akşamları ise ULV cihazıyla ergin sivrisineklere yönelik mücadele çalışmaları sürdürüyor. İstanbul'da bulunan 226 bin 376 sivrisinek üreme kaynağına yönelik çalışmalar birçok mücadele yöntemi ve uygulamalarla gerçekleştiriliyor.

Gerçekleştirilen uygulamalar

Vektörlerle mücadele ekipleri tarafından tespit edilen sivrisinek üreme noktaları önce kayıt altına alınıyor, ardında da uygun biyosidal ürünler ve ekipmanlarla müdahale edilerek üreme tespit edilen alanlar ilaçlanıyor. Mücadele edilen istilacı vektörleri tanımak amacıyla ovitrap tuzakları kurulumu gerçekleştiriliyor.

Bölgedeki erişkin sivrisinekleri hem yok etmek hem de haklarında bilgi toplayabilmek adına ergin sivrisinek tuzakları kuruluyor. Küçükçekmece Gölü gibi çevresinde yoğun sivrisinek üremesi görülen geniş sulak ve yoğun bitki örtüsü bulunan alanlarda drone ile havadan ilaçlama yapılıyor. Mezarlıklar ve göl çevreleri gibi geniş, ulaşılması zor alanların ilaçlanmasında Wals isimli döner başlıklı ULV cihazıyla istilacı sivrisineklere müdahalede bulunuluyor. İstanbullular da "İstanbul Senin" uygulamasına entegre edilen 'Sivrisinek Bildirim Sistemi' uygulaması ile sivrisinek bildirimi yaparak, mücadele çalışmalarına destek olabiliyor.

Üreme kaynaklarına karşı nasıl önlem alınmalı?

İBB açıklamasına göre, İstanbulluların özel mülklerinde yer alan sivrisinek üreme alanlarında alması gereken önlemler ise şöyle;

Kova, bidon ve su depolarının ağzını sıkıca kapatılmalı veya suyu haftada bir değiştirilmeli,

Atık lastikler içerisinde su birikmeyecek şekilde depolanmalı,

Herhangi bir yağmur durumunda içinde su birikebilecek; el arabası, küçük kaplar ile atık saksıların yüzeyleri ters çevrilmeli,

Havuzların yıllık bakımları ve temizliği yapılmalı,

Biriken sular, sivrisineklerin yumurta bırakmaması adına dökülmeli veya suların üzeri kapatılmalı,

Bahçelerde su birikintisine sebep olan arızalı musluk, delinmiş¸ su borusu ya da hortum gibi materyallerin tamirleri gerçekleştirilmeli,

Önlemlerin alınmasına rağmen su birikintileri içerisinde toplu iğne ucu bu¨yu¨klu¨gˆu¨nden 1,5 cm bu¨yu¨klu¨gˆu¨ne kadar kurtçuk görülürse sivrisinek üremesi başlamış¸ olabilir. Bu durumda su, toprak olmayan sert bir zemine dökülmeli veya üzeri kapatılmalı.