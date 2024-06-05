İBB, Sivrisineklere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, Sivrisineklere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının artmasıyla yoğunlaşan sivrisineklere karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul'da bulunan 226 bin 376 sivrisinek üreme kaynağının yok edilmesine yönelik çalışmalar birçok mücadele yöntemi ve uygulamalarla gerçekleştiriliyor.

05.06.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hava sıcaklığının artmasıyla yoğunlaşan sivrisineklere karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul'da bulunan 226 bin 376 sivrisinek üreme kaynağının yok edilmesine yönelik çalışmalar birçok mücadele yöntemi ve uygulamalarla gerçekleştiriliyor.

Günümüzde insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalıklara neden olan en zararlı vektörler arasında şu anda 65 türü olduğu belirtilen sivrisinekler yer alıyor. Özellikle son yıllarda Türkiye'de sivrisinek türü sayısının arttığı ve 'Aedes' (Asya Kaplanı sivrisineği) gibi bazı istilacı türlerin de ülkemizde yerleşik hale geldikleri biliniyor. İBB de sivrisineklere karşı bu yıl da mücadelesini sürdürüyor.

Çalışmalar yoğunlaştırıldı

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ağzı açık bidon, havuz, saksı altında kalan sular, açık su kuyuları, çatı oluğu, bahçeye gelişigüzel atılmış¸ kova, eski lastik gibi alanlarda üreyen sivrisineklerin ortadan kaldırılabilmesi için vatandaşların da gerekli tedbirleri almaları için bilgilendirici çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar, "Vektörle Mücadele Bilim Kurulu"nun önderliğinde ve dünyada uygulanan yöntemlerle uyumlu bir şekilde sürdürülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi bünyesindeki ekipler de, hava sıcaklıklarının artmasıyla sivrisinekler özelinde mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yoğunluğuna ve türüne göre yöntem belirleniyor

7 birim üzerinden 182 ekip, 611 personelle gündüzleri sivrisinek larvalarına yönelik; akşamları ise ULV cihazıyla ergin sivrisineklere yönelik mücadele çalışmaları sürdürüyor. İstanbul'da bulunan 226 bin 376 sivrisinek üreme kaynağına yönelik çalışmalar birçok mücadele yöntemi ve uygulamalarla gerçekleştiriliyor.

Gerçekleştirilen uygulamalar

Vektörlerle mücadele ekipleri tarafından tespit edilen sivrisinek üreme noktaları önce kayıt altına alınıyor, ardında da uygun biyosidal ürünler ve ekipmanlarla müdahale edilerek üreme tespit edilen alanlar ilaçlanıyor. Mücadele edilen istilacı vektörleri tanımak amacıyla ovitrap tuzakları kurulumu gerçekleştiriliyor.

Bölgedeki erişkin sivrisinekleri hem yok etmek hem de haklarında bilgi toplayabilmek adına ergin sivrisinek tuzakları kuruluyor. Küçükçekmece Gölü gibi çevresinde yoğun sivrisinek üremesi görülen geniş sulak ve yoğun bitki örtüsü bulunan alanlarda drone ile havadan ilaçlama yapılıyor. Mezarlıklar ve göl çevreleri gibi geniş, ulaşılması zor alanların ilaçlanmasında Wals isimli döner başlıklı ULV cihazıyla istilacı sivrisineklere müdahalede bulunuluyor. İstanbullular da "İstanbul Senin" uygulamasına entegre edilen 'Sivrisinek Bildirim Sistemi' uygulaması ile sivrisinek bildirimi yaparak, mücadele çalışmalarına destek olabiliyor.

Üreme kaynaklarına karşı nasıl önlem alınmalı?

İBB açıklamasına göre, İstanbulluların özel mülklerinde yer alan sivrisinek üreme alanlarında alması gereken önlemler ise şöyle;

Kova, bidon ve su depolarının ağzını sıkıca kapatılmalı veya suyu haftada bir değiştirilmeli,

Atık lastikler içerisinde su birikmeyecek şekilde depolanmalı,

Herhangi bir yağmur durumunda içinde su birikebilecek; el arabası, küçük kaplar ile atık saksıların yüzeyleri ters çevrilmeli,

Havuzların yıllık bakımları ve temizliği yapılmalı,

Biriken sular, sivrisineklerin yumurta bırakmaması adına dökülmeli veya suların üzeri kapatılmalı,

Bahçelerde su birikintisine sebep olan arızalı musluk, delinmiş¸ su borusu ya da hortum gibi materyallerin tamirleri gerçekleştirilmeli,

Önlemlerin alınmasına rağmen su birikintileri içerisinde toplu iğne ucu bu¨yu¨klu¨gˆu¨nden 1,5 cm bu¨yu¨klu¨gˆu¨ne kadar kurtçuk görülürse sivrisinek üremesi başlamış¸ olabilir. Bu durumda su, toprak olmayan sert bir zemine dökülmeli veya üzeri kapatılmalı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Çevre, İstanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Sivrisineklere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:21:53. #1.12#
SON DAKİKA: İBB, Sivrisineklere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement