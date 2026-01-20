İbb Soğukta Bin 657 Evsizi Sıcak Yuvalarında Ağırladı - Son Dakika
İbb Soğukta Bin 657 Evsizi Sıcak Yuvalarında Ağırladı

20.01.2026 13:52  Güncelleme: 14:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış hizmetleri kapsamında evsiz bireylere misafirhanelerinde barınma, beslenme, sağlık ve psikososyal destek sunuyor. 19 Ocak itibarıyla toplam 1.657 evsiz vatandaş İBB tarafından misafir edildi.

(İSTANBUL)- İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, soğuk kış şartlarında evsiz bireylere sıcak yuva olmaya devam ediyor. Hazırlanan misafirhanelerde barınmadan beslenmeye, sağlık ve psikososyal destekten kişisel bakıma kadar birçok ihtiyacı karşılayarak evsiz bireylere destek sağlanıyor. 19 Ocak itibarıyla Esenyurt Kıraç Tesisinde bin 385 erkek, Tuzla Bahar Tesisinde 117 kadın, anlaşmalı otellerde ise 155 evsiz yurttaş olmak üzere toplam bin 657 evsiz birey İBB tarafından misafir ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, soğuk hava şartlarında dışarıda kalmamaları ve donarak ölümlerin engellenmesi amacıyla evsiz bireylere her yıl kış hizmeti sunuyor. İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Evsizlere Kış Hizmeti" kapsamında, soğuk havaların başlamasıyla birlikte bu yıl da evsiz vatandaşları misafirhanelerinde ağırlamaya devam ediyor.

Birçok ihtiyacı karşılayan hizmetler sunuluyor

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, Alo 153 Çözüm Merkezi'ne gelen ihbarlar anında değerlendirilerek, İBB zabıta ekipleri tarafından evsiz vatandaşlar güvenli bir şekilde belirlenen misafirhanelere yerleştiriliyor. Misafirhanelerde, barınma, beslenme, giyim desteğinden sağlık, psikososyal destek, kişisel bakım hizmetlerine kadar birçok hizmetle evsiz vatandaşlara destek veriliyor.

Sosyal incelemeye uygun kurumlara yerleştiriliyorlar

Ayrıca sosyal çalışmacılar vasıtasıyla, sosyal incelemeleri yapılan evsiz bireyler, uygunluk durumuna göre huzurevlerine, kadın sığınma evlerine, bakım merkezlerine yönlendirilerek, sosyal bakıma kavuşturuluyor. Bakım süreci boyunca, evsizlere, belediyenin ve diğer sosyal hizmet kurumlarının verebileceği sürekli bakım hizmetleri hakkında bilgi verilerek şartları uygun olanlar farklı sosyal hizmet kurumlarına yerleştiriliyor.

İBB'nin misafirhanelerinden 1.657 evsiz vatandaş faydalandı

19 Ocak itibarıyla Esenyurt Kıraç Tesisi'nde 1385 erkek, Tuzla Bahar Tesis'inde 117 kadın, anlaşmalı otellerde ise 155 evsiz yurttaş misafir edildi. Geçici Kış Hizmeti'nin başladığı 11 Kasım 2025 tarihinden bu yana ise toplam bin 657 evsiz birey İBB'nin misafirhanelerinde ağırlandı.

Kaynak: ANKA

