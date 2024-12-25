İBB, Tarihi Sirkeci Garı'nın Etrafındaki Kaçak Yapıları Yıktı - Son Dakika
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İBB, Tarihi Sirkeci Garı'nın Etrafındaki Kaçak Yapıları Yıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sirkeci Garı çevresinde izinsiz yapılaşmaların kaldırılması için harekete geçti. 'Şehri Payitaht Cafe' adıyla işletilen kaçak kafe yıkıldı. İBB Encümeni'nin kararları doğrultusunda yıkım süreci problem olmadan gerçekleştirildi.

25.12.2024 11:31  Güncelleme: 11:35
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, tarihi Sirkeci Garı'nın etrafını temizlemeye devam ediyor. Sirkeci Garı ile Sirkeci İskelesi arasındaki kaçak kafe yıkıldı.

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın yerinde yaptığı incelemelerde Fatih ilçesi Hocapaşa Mahallesi'nde bulunan tarihi eser niteliğindeki yapının "Şehri Payitaht Cafe" adıyla kafeterya olarak kullanıldığı ve işletmenin, mevzuata aykırı şekilde yapının çevresinde geniş bir alana yayıldığı ve izinsiz yapılaşma gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen İBB, kaçak yapılaşmanın kaldırılması için çalışma başlattı.

"Tarihi eser üzerindeki kaçak yapılar tespit edildi"

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 20 Nisan 2020 tarihli yazıda, söz konusu alana ait yapı kayıt belgesinin mevzuata aykırılıklar nedeniyle iptal edildiği belirtilmişti. İBB teknik ekiplerinin yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, tarihi eser niteliğindeki yapının çevresine izinsiz masa-sandalye konulması, açık alan düzenlemesi yapılması ve çelik konstrüksiyonlu kayar cam mekanizmalarla kapalı alan oluşturulması gibi uygulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 2018 ve 2019 tarihli kararları doğrultusunda, izinsiz yapıların kaldırılmasına hükmedildi. İBB Encümenince alınan 3 Ağustos 2022 tarihli karar ile ruhsatsız yapıların yıkılması kararlaştırıldı.

"Mahkeme İBB'yi haklı buldu"

Sürecin hukuki boyutunda, İBB Encümen Kararının iptali talebiyle açılan davalar, İBB lehine sonuçlandı. Bu karar doğrultusunda, Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan ekipler, söz konusu kaçak yapıların tahliyesini ve yıkımını planladı. Tahliye sürecinin ardından yıkıma hazır hale getirilen kaçak yapılar, sorunsuz bir şekilde yıkıldı.

İBB, Tarihi Sirkeci Garı\'nın Etrafındaki Kaçak Yapıları Yıktı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, Tarihi Sirkeci Garı'nın Etrafındaki Kaçak Yapıları Yıktı - Son Dakika

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