İBB Tiyatroları'ndan Yeni Oyun: 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' - Son Dakika
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İBB Tiyatroları'ndan Yeni Oyun: 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım'

İBB Tiyatroları\'ndan Yeni Oyun: \'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım\'

'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' oyunu, Harbiye Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

28.11.2024 21:46
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", ilk kez Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Haldun Taner'in yazdığı oyunu Yelda Baskın yönetti.

Sınıfsal farklılıkların insan hayatını nasıl şekillendirdiğini ele alan oyunun ilk gösterimine, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Haldun Taner'in eşi Demet Taner, sanatçılar Göksel Kortay, Nevra Serezli, Hakan Altıner, Uğurtan Atakan ve Bensu Orhunöz katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşsever, oyunun gecikmiş bir proje olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz 2 senelik bir program yapıyoruz. Bu proje aslında bundan önceki sezonun, 'İstanbul Klasiklerle Buluşuyor' sezonunun oyunuydu. Fakat bir türlü içime sinmedi. Ben özellikle gençlerin Haldun Taner'le kucaklaşmasını amaçladım. Dolayısıyla genç bir kitleyi, genç bir kadın yönetmenle buluşturmanın heyecanını yaşıyorum. Yelda Baskın'a bu oyunu kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Haldun Taner'e yaraşır bir şey yapmak çok zor. Sahnenin dilini çağın gereklerine göre yenileyeceğiz ve bütün bu klasikleri gençlerle buluşturacağız. Başka çaremiz yok. Bu oyunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün oyuncularımızı kutluyorum."

Oyunda Alp Tuğhan Taş, Aybar Taştekin, Cafer Alpsolay, Can Alibeyoğlu, Doğan Şirin, Emrecan Karakurum, Özgür Atkın, Özgür Dağ, Seda Çavdar ve Yiğit Ali Uslu rol alıyor.

Müziğini Sercan Büyükedes'in hazırladığı oyunun dramaturgisini Gökhan Aktemur, dekorunu Barış Dinçel, kostümleri Nihal Kaplangı, koreografisini İlkem Ulugün, ışık tasarımını Fatih Mehmet Haroğlu, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz ile Nesin Coşkuner, korrepetitörlüğünü ise Sinan Arslan yaptı.

"Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunu, yarın ve 30 Kasım ile 4-7 Aralık arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, 25-28 Aralık arasında da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sahnelenecek.

Oyunda, yoksul bir aileden gelen, hayatı sorgulamadan yaşayan, dürüst Vicdani ile varlıklı bir ailede doğan, servetine servet katarak yükselebilmek için her yolu mübah gören Efruz isimli iki zıt karakterin hayat hikayesi anlatılıyor.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haldun Taner, istanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Tiyatroları'ndan Yeni Oyun: 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' - Son Dakika

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