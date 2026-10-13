İBB, Uygulama Bazlı Taksi\'de 10. ihaleyi 15 plakayla tamamladı

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşımda konfor, güvenlik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla hayata geçirilen "Uygulama Bazlı Taksi" modelinde onuncu ihalenin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, 16 katılımcı şartları sağlayarak sürece dahil oldu. Yapılan ihalede 15 adet Uygulama Bazlı Taksi ihale edildi. Bugünkü ihaleyle toplam 706 adet plaka ihale edilmiş oldu.

İBB tarafından yürütülen Uygulama Bazlı Taksi Sistemi'nde 10. ihale yapıldı. İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir'in başkanlık ettiği ihale, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. 15 adet Uygulama Bazlı Taksi için yapılan onuncu ihaleye 16 başvuru yapıldı, 15 katılımcı şartlarını sağlayarak ihaleye katıldı.

İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; ihalede ilk olarak 34 TUA 673 plakası 6 Milyon 400 bin TL + KDV bedelle ihale edildi. İhalede plakalar 6 milyon 380 bin TL bin TL + KDV ile 6 milyon 400 TL+KDV arasında bedellerle sahiplerini buldu. Bugünkü ihaleyle birlikte toplamda da 706 plaka ihale edilmiş oldu. Bu plakalarla İstanbul trafiğine yeni nesil taksiler kazandırıldı.

"DİJİTAL VE KAYIT ALTINDA ULAŞIM MODELİ"

Uygulama Bazlı Taksi Sistemi; yolcu, şoför ve yatırımcı açısından güvenli, denetlenebilir ve tamamen kayıt altında bir ulaşım modeli sunuyor. Sistem sayesinde İstanbul'da taksi taşımacılığında şeffaf, izlenebilir ve erişilebilir bir yapı güçlendirilirken; yerli-yabancı turistler ve İstanbullular için modern bir hizmet altyapısı oluşturuluyor.

"YOLCU GÜVENLİĞİ VE HİZMET KALİTESİ ÖNE ÇIKIYOR"

Uygulama bazlı taksi modeli kapsamında araçlar yalnızca belediyemiz tarafından lisanslandırılmış uygulamalar üzerinden çağrılabiliyor. Böylece yolcular, yolculuk öncesinde: Aracın plaka bilgisine, Şoför bilgilerine, Güzergah detaylarına uygulama üzerinden erişebiliyor. Bu modelle birlikte taksi hizmetlerinde sıkça karşılaşılan kısa mesafe almama, yolcu seçme ve fazla ücret talebi gibi sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

"UÇTAN UCA TAKİP İLE DENETLENEBİLİR TAKSİ TAŞIMACILIĞI"

İBB'nin lisanslandırdığı uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen yolculukların anlık takibi yapılabiliyor. Hizmet standartlarının sürekli kontrol altında tutulmasıyla, kent genelinde daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir taksi taşımacılığı altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.

"TRAFİĞE NEFES ALDIRACAK DİJİTAL ÇAĞRI SİSTEMİ"

Araştırmalara göre taksilerin zamanının önemli bir bölümü yolcu aramakla geçiyor ve bu durum kent trafiğinde boş dolaşım yükü oluşturuyor. Uygulama bazlı sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte bu oranın düşürülmesi, böylece trafikte daha verimli ve düzenli bir yapının oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca her bir taksinin yaklaşık sekiz özel aracı trafikten çekmesi öngörülüyor.

"KULLANIM HAKKI 29 YIL İLE SINIRLI"

İhale ile satışı yapılan plakaların kullanım hakkının 29 yıl ile sınırlı olduğu bilgisi paylaşılırken, bu sistemle İstanbul trafiğine yeni nesil taksiler kazandırılmaya devam ediliyor.