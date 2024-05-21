İBB ve Beykoz Belediyesi, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beykoz Belediyesi, mahallelerde etkin ve kalıcı hizmet için 45 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Beykoz'un önceliklerini belirleyerek ortak çözümler üretiyoruz" dedi.

İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Beykoz Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İETT ve İSKİ yetkilileri ile Büyükşehir belediyesinin ilgili müdürlükleri ve ilçedeki kamu kuruluşlarından yetkililer katıldı.

Beykoz'un sorunlarına ortak akılla çözüm getirmek amacıyla yapılan toplantıda muhtarlar; ulaşım, su, doğal gaz, kanalizasyon, asfalt, imar, proje, altyapı, park gibi birçok temel konuda taleplerini dile getirdi. Muhtarlar tek tek söz alarak mahallerine dair isteklerini belirtti ve ilgili birimler de talepleri not alarak soruları cevapladı.

Köseler, İETT ve muhtarlarla yaptıkları toplantıda ilçenin ulaşımla ilgili problemlerinin çözümü için söz aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Beykoz'un önceliklerini belirleyerek ortak çözümler üretiyoruz. Beykoz'da hafta sonu büyük bir trafik yoğunluğumuz var. Beykoz'a giriş çıkış, Kavacık Kavşağı, büyük problem, eziyet noktası haline geldi. İBB'nin tüm kadrolarına bize verecekleri destek için şimdiden çok teşekkür ediyorum."

İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık da Beykoz'un sorunlarını bildiklerini ve ilçede yaşam kalitesini artırmak üzere toplantıyı düzenlediklerini belirterek, "Yeni dönemin ilk toplantısını Beykoz'da yapma kararı aldık. Beykoz kalabalık bir ilçe ve sorunlarını biliyoruz. Muhtarlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, sorunların çözümü, ortak ihtiyaçların tespiti, önceliklerin belirlenmesini amaçlıyoruz. Bu toplantıya katılımınız ve katkınız için teşekkür ediyorum" dedi.