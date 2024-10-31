İBB ve Beykoz Belediyesi'nden Kültürel Mirası Koruma Protokolü - Son Dakika
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İBB ve Beykoz Belediyesi'nden Kültürel Mirası Koruma Protokolü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesiyle birlikte, ilçenin zengin kültürel mirasını korumak amacıyla önemli bir işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu için ortak çalışmalar yapmayı hedefliyor.

31.10.2024 11:14  Güncelleme: 12:37
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ile Beykoz Belediyesi, ilçenin zengin kültürel mirasını korumak için bir işbirliği protokolüne imza attı. Tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu için ortak çalışmalar yürütülmesini içeren anlaşmayı, Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi, ilçenin kültürel ve tarihi mirasını koruma altına almak için önemli bir iş birliği başlattı. İmzalanan protokol, ilçenin tarihi yapılarının, anıtlarının ve doğal güzelliklerinin korunmasını ve restore edilerek gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.

"Beykoz'un değerlerini birlikte koruyacağız"

Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler,  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son 5,5 yılda İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını korumak adına çok önemli çalışmalar yaptığını belirterek, ilçede İBB tarafından restore edilerek halkın kullanımına açılan Anadolu Hisarı ile Çubuklu Silolar'ını hatırlattı. Mahir Polat ile İBB Kültürel Varlıklar Daire Başkanı Oktay Özel'in alanında çok birikimli bürokratlar olduğuna dikkat çeken Köseler, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun tarihe ve topluma yaklaşımı bu kadar güzel olan değerli bürokratlarımıza yetki vermesi çok önemli. İmzalayacağımız bu protokolle Beykoz'umuzun tarihi ve kültürel mirasına sunacağımız bu katkıyı çok önemsiyoruz, son derece mutluyuz" diye konuştu.

"Halkın İhtiyacına cevap verecek hızda ve ssneklikte koruma sağlıyoruz"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bilgi ve deneyimlerini aktarmak üzere İstanbul'daki belediyelerin yanı sıra Türkiye genelinde birçok yerel yönetim ile ortak çalıştıklarını belirterek, "Dünya tarihinde İstanbul gibi bu kadar uzun süreli bir merkez olan ve bu kadar yüksek kudretli idarecinin olduğu kent azdır. Bunun doğal sonucu olarak kentimizde çok güçlü eserler bulunuyor. İstanbul genelinde 40 binin üzerinde, sadece Beykoz'da 1650 tescilli tarihi veya sivil mimarlık örneği eser var" dedi.

İlçeye yeni bir fonksiyon yükleyerek kazandırdıkları Çubuklu Silolar dışında Anadolu Hisarı'nı ve fethin izlerini ayağa kaldırdıklarını hatırlatan Polat, "Hem bu tarihi değerlerin kimliğini korumak, hem de onun içinde günümüzün insanlarının yaşamasını sağlamak zordur. Restore ettiğimiz Beykoz'daki Anadolu Hisarı ve başka örneklerde olduğu gibi, yeni fonksiyonlar yüklenen bu alanların mahalleye, halka kapatılmadan yaşatılmasını çok önemiyoruz. Beykoz gibi tarihi alanlardaki kültürel eserlerin halkın kullanımına ve ihtiyaçlarına cevap verecek hızda ve esneklikte, çözüm odaklı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Başkan Alaattin Köseler ile Mahir Polat, İBB Miras ile Belediye arasında tarihi ve kültürel mirasın ortak projelerle korunması amacıyla iş birliği protokolüne imza attı. Protokol kapsamında, İBB iş birliğiyle ilçedeki kültürel mirası korumaya ve yaşatmaya yönelik olarak envanter oluşturma, belgeleme, planlama, tasarım, projelendirme ve uygulama gibi adımlar atılacak. Beykoz Belediyesi Kültürel Miras Şefliği (Beykoz Miras) de kurularak, bu alanda uzman kadrolar oluşturulacak.

İBB Miras ile Beykoz Miras ilk olarak; Poyrazköy Cezayirli Hasan Paşa Kulesi, Anadolukavağı Yoros Kalesi ve Tarihi Çubuklu İtfaiye Binası'nın restorasyonu ile Tarihi Beykoz Hükümet Konağı, Kavacık Kasrı, Tarihi Polonezköy Meydanı ve Çevresi projelerini hayata geçirecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB ve Beykoz Belediyesi'nden Kültürel Mirası Koruma Protokolü - Son Dakika

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