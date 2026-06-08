İstanbul'da 8,2 Milyon Hektarlık Alanda Sivrisinekle Mücadele - Son Dakika
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İstanbul'da 8,2 Milyon Hektarlık Alanda Sivrisinekle Mücadele

08.06.2026 15:07  Güncelleme: 15:43
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek, kene, fare gibi vektörlerle mücadele kapsamında Mart 2019-Mayıs 2026 arasında 8.230.912 hektar alanda uygulama gerçekleştirdi. Çalışmalar yıl boyunca dijital altyapı ve bilim kurulu rehberliğinde sürüyor.

(İSTANBUL) İBB, sivrisinek, karasinek, kene, fare, hamamböceği ve pire gibi halk sağlığı açısından risk oluşturan vektör türleriyle mücadele çalışmalarını yılın 12 ayı boyunca sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; hastalık etkenlerini taşıyabilen vektörlerin kontrol altına alınması, olası salgın risklerinin önlenmesi ve bulaşma riskinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Mücadele kapsamında; Mart 2019 – Mayıs 2026 tarihleri arasında toplam 8.230.912 hektar alanda uygulama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalara devam ediyor. Dijital altyapı sistemleriyle vektörlerle mücadele eden İBB, özellikle sivrisinek larva mücadelesi kapsamında, İstanbul'un 39 ilçesinde tespit edilen üreme kaynaklarını yıl boyunca düzenli olarak kontrol ediyor ve biyosidal uygulamalar gerçekleştiriyor. İstanbul genelinde yürütülen ergin sivrisinek mücadele çalışmaları sonucunda, Mart 2019 – Mayıs 2026 tarihleri arasında toplam 8.230.912 hektar alanda uygulama gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin İBB yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, vektörlerle mücadele faaliyetleri, İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ve 15 Eylül 2020 tarihinde oluşturulan Vektörlerle Mücadele Bilim Kurulu'nun bilimsel rehberliği doğrultusunda yürütülüyor. Alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı kurulun katkılarıyla mücadele stratejileri sürekli olarak güncelleniyor.

Sivrisinek, karasinek, kene, fare, hamamböceği ve pire gibi halk sağlığı açısından risk oluşturan vektör türlerine yönelik çalışmalar yıl boyunca devam ediyor. Çalışmalarda ovitraplar, ışık tuzakları, drone destekli uygulamalar ve WALS sistemi gibi modern izleme ve mücadele yöntemleri kullanılıyor.

İSTİLACI SİVRİSİNEK TÜRLERİNE YÖNELİK BİLİMSEL İZLEME VE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Bilgilendirmede yer alan diğer ayrıntılar şöyle:

"İBB, sivrisineklerle mücadelede entegre vektör yönetimi yaklaşımını esas alıyor. Bu kapsamda uygulanan İstilacı Sivrisinek İzleme ve Yönetim Planı doğrultusunda izleme, değerlendirme ve mücadele çalışmaları akademik kurumların katkılarıyla yürütülüyor. İstanbul'da yayılım gösteren istilacı Aedes türlerine yönelik olarak saha ekipleri ve vatandaş bildirimleri üzerinden tespit edilen alanlarda düzenli çalışmalar yapılıyor. Türün görüldüğü bölgelerde yoğunluk haritaları oluşturulmakta, elde edilen veriler dijital veri tabanlarında analiz edilerek mücadele programları ve uygulama periyotları planlanıyor."

Ergin sivrisinek mücadelesi Haziran–Ekim döneminde gece saatlerinde ULV uygulamalarıyla, Kasım–Haziran döneminde ise kışlak alanlar ve kapalı ortamlarda sürdürülen çalışmalarla yürütülüyor. Vatandaşlardan gelen bildirimler uzman ekipler tarafından değerlendirilerek sahada hızlı şekilde müdahale ediliyor. Karasinek mücadelesi kapsamında gübrelikler, hayvancılık alanları ile kurban satış ve kesim yerlerinde düzenli larva kontrol ve mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor.

DİJİTAL TAKİP VE TÜR TAYİNİ

Vektörlerle mücadele çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı dijital altyapı kullanılıyor. Üreme kaynakları sistem üzerinde kayıt altına alınmakta ve düzenli olarak takip ediliyor. Saha uygulamaları mobil sistemler üzerinden izlenirken, laboratuvar ortamında yapılan tür teşhis çalışmalarıyla risk analizi destekleniyor. Elde edilen veriler doğrultusunda erken müdahale ve etkin mücadele süreçleri yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde Batı Nil Virüsü başta olmak üzere vektör kaynaklı hastalıklara yönelik izleme çalışmaları da sürdürülüyor.

MÜCADELE ÇALIŞMALARININ TEMEL ESASLARI

• Vektör üreme alanları dijital ortamda kayıt altına alınarak düzenli olarak izleniyor.

• Mücadele, larva aşamasında kaynağında müdahale prensibiyle yürütülüyor.

• Ergin vektör popülasyonu mevsimsel ve bilimsel verilere göre kontrol altında tutuluyor.

• Vatandaşlar çevresel riskler konusunda bilgilendirilerek sürece dahil ediliyor.

• Alo 153 ve diğer kanallar üzerinden iletilen bildirimlere hızlı şekilde müdahale ediliyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 8,2 Milyon Hektarlık Alanda Sivrisinekle Mücadele - Son Dakika

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