İBB, Yarıyıl Tatilinde Öğrenciler İçin Boğaz Turu Düzenledi

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Grubu İştiraki Şehir Hatları, yarıyıl tatilinde kentte yaşayan ilk ve ortaokul öğrencileri için Boğaz Turu düzenledi.

İBB Ulaşım Grubu İştiraki Şehir Hatları, köklü tarihiyle İstanbul'un deniz ulaşımını geliştirmeye devam ederken düzenlediği özel Boğaz Turları'yla "vapura binmeyen kimse kalmasın" anlayışını hayat geçiriyor. Şehir Hatları, yarıyıl tatiline özel olarak İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle kentte yaşayan, ancak denizden uzak büyüyen 100 çocuk ve ailesini denizle buluşturdu.

İlkokul ve ortaokul öğrencisi çocuklar ve aileleri, İstanbul'un tarihi mekanlarını denizden görmenin heyecanını yaşadı. İki saat süren Boğaz Turu boyunca, çocuklar hem İstanbul'u denizden keşfetti hem de oyunlar oynayarak eğlenceli anlar geçirdi.

Çocukların gözünden İstanbul

Etkinlik kapsamında resim atölyesi de düzenlendi. Çocuklar kendilerine hediye edilen boya malzemeleriyle vapurda resim yapmanın keyfini çıkardı. Denizcilik mirasını geleceğe taşımayı misyon edinen Şehir Hatları, bu özel günle çocukların denizle olan bağlarını güçlendirerek onlara unutulmaz bir yarıyıl tatili anısı yaşattı.