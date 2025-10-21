İBB\'ye Yolsuzluk Soruşturması: 200 Kişi İfade Verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında ;'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında, aralarında İBB iştiraklerinin yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200'ün üzerinde kişiyi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağırdı.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın da olduğu belirtildi. 2019 yılında İBB Ulaşım Planlama Müdürü görevine getirilen Cihan, daha sonra vekâleten Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanmış, 2020 yılında da Ulaşım Daire Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.
Öte yandan, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu Vedat Aşcı'nın da savcılık tarafından İBB'deki iş ve eylemlerine yönelik ifadesinin alınması için adliyeye çağrıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA/ DHA
