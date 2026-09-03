İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheliye operasyon; 12 gözaltı - Son Dakika
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İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheliye operasyon; 12 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, ihalelere fesat karıştırıldığı gerekçesiyle 13 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında, bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ve bilirkişi raporlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik tespitlere yer verildi. Soruşturma kapsamında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheliye operasyon; 12 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheliye operasyon; 12 gözaltı - Son Dakika
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