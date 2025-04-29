İBB'ye Yönelik İkinci Dalga Operasyonunda Tutuklamalar Bekleniyor - Son Dakika
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İBB'ye Yönelik İkinci Dalga Operasyonunda Tutuklamalar Bekleniyor

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Avukat Taner Kazanoğlu, İBB'ye yönelik operasyon hakkında yaptığı açıklamada, birçok tutuklamanın olacağını ve çoğunun suçsuz delilsiz olacağını ifade etti. Türkiye'nin hukuksuz bir durum yaşadığını belirten Kazanoğlu, vatandaşların hukuki güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

29.04.2025 22:56  Güncelleme: 07:40
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(İSTANBUL) - Avukat Taner Kazanoğlu, İBB'yönelik ikinci dalga operasyonuna ilişkin, "Bir sürü tutuklama olacak. Çoğu da suçsuz delilsiz. İfadelere bakıyorsun, sorgulardaki sorulan sorulara bakıyorsun. O onu söyledi, o buna söyledi. Yok yandan geçiyordu, soldan geçiyordu, akıl alır gibi değil. Yani Türkiye bunları hak etmiyor." dedi.

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonlarında savcılık 30 kişiye tutuklama, 18 kişiye adli kontrol talep etti. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün avukatı Taner Kazanoğlu, dava sürecine ilişkin ANKA Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu.

Kazanoğlu, şunları söyledi:

"Burada bugün elli tane insanın savcılık sorguları bitti. Muhtemelen çoğu tutuklamaya sevk edilerek ihsas-ı rey yapıyoruz. Ne yazık ki Türkiye'de artık hukukun bittiği yerde hukuksuz bir biçimde gözaltılar, tutuklamaların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Aslında 17 milyon seçmenin olduğu bir memlekette rolleri değiştirip, tüm İstanbul'u cezaevi haline getirseler oy kullanan bütün vatandaşlara atsalar belki de daha iyi bir çözüm olacak. Bu kadar masraf gerek yok. Bu saatte geldik. Biz de müvekkilimiz için bekliyoruz. Ali Rıza Akyüz diye. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olan bir arkadaşımız. Bu arkadaşımızın dürüstlüğünü, namusluğunu hepimiz biliyoruz. 64 yaşında bir arkadaşımız. İnsanların hayatlarından üçer beşer yılları çalmalarının kabul edilir bir tarafı da yok.

Benim özelimde de şöyle bir sıkıntı var. Ben 17 yıldır bu Silivri'den bıktım. On yedi yıldır Silivri'ye gidip geliyoruz. Ergenekon Davası süreciyle başladı. Yani bir işe girsem çoktan emekliye ayrılırdım. Hala emekliye ayrılamıyoruz. Hala çalışmak zorundayız. Hala arkadaşlarımız için üzülüyoruz. Hala mücadele veriyoruz. Bunların kabul edilir tarafı yok. Artık ülkenin bir an önce rahatlaması lazım. Bir an önce hukukun tekrar geriye tesis edilmesi lazım.

Şimdi biliyoruz bakın duruşmaya daha girmedik. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya. Ben aşağı yukarı üç saat önceden söylüyorum. Bir sürü tutuklama olacak. Çoğu da suçsuz delilsiz. İfadelere bakıyorsun, sorgulardaki sorulan sorulara bakıyorsun. O onu söyledi, o buna söyledi. Yok yandan geçiyordu, soldan geçiyordu, akıl alır gibi değil. Yani Türkiye bunları hak etmiyor. İnşallah Ekrem Başkan 17 milyonluk bir kentin belediye başkanı tutsak vaziyette şu anda Silivri Cezaevi'nde. Yani bunun kabul edilir tarafı da yok. Taşınabilir durumu da yok.

Türkiye bu yükü taşıyamaz artık. Türkiye bu yükü taşıyamadığı için de ekonomimiz daha kötüye gidecek. İnsanların hukuk güvenliğinin olmadığı müddetçe hiç kimse ne yatırıma gelir, ne iş yapar. Yani hepimiz için psikolojisi çökmüş durumda. Yani biliyoruz ki eskiden sabah kapı çalındığında 'sütçü' denilirdi, espri yapılırdı. Artık sabah beşte, altıda kapı çalındı mı 'hadi polis geldi' diyoruz. Yani bu ülkenin bunları taşıma şansı yok. Yani şimdi elli kişiden bilmiyorum kırk beş falan herhalde tutukluluğa sevk edilecek. Kırk beşinde kırkını muhtemelen tutuklayacaklar. Bunun kabul edilir. Hani bir tarafı yok. Bu haber çıktığı zaman sanki kahin gibi biz bunu bilmiş olacağız. Acı tarafı da bu."

Kaynak: ANKA

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