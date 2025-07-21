İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 8 Tutuklama Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmaları talep edilen 8 şüpheli hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamda gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen zanlılar Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit hakkında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Yazıda, şüpheli Murat Timuçin Altıer'in bir danışmanlık hizmeti veren firmanın yetkilisi olduğu, Barbaros R'nin zaman mekan unsurları bakımından detay içeren samimi beyanlarından anlaşılacağı üzere, Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ isimli İBB iştirak şirketi genel müdür müşaviri Deniz Erzincan'a, bu iştirak şirketince yapılan, yapılmasına aracılık edilen sözleşme ve işlere katılım sağlamak ve usulsüzce almak için rüşvet verdiği belirtildi.

Şüpheli Altıer'in söz konusu işlemler içinde Deniz Erzincan ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek aldığı rüşvetin bir kısmını kendisi üzerinde bıraktığı, bir kısmını da Erzincan'a aktardığı kaydedilen yazıda, anılan hususların Barbaros R'nin ifadesiyle sabit olduğu aktarıldı.

Yazıda, zanlının Deniz Erzincan ile çok sayıda ortak baz kaydı bulunduğu ve bu nedenle üzerine atılı "rüşvet verme" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren nedenlerin mevcut olduğu belirtildi.

Söz konusu işlemlerin şirketler üzerinde usulsüzce kalmasına olanak sağladılar

Deniz Erzincan'ın görev yaptığı süreç içerisinde, şirketin satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir ile hareket ettiği anlatılan yazıda, şirket tarafından danışmanlık hizmeti verilen sitelerle ilgili olarak herhangi bir personel ve eleman ihtiyacı olduğu takdirde, bu işi üstlenecek firmaları buldukları kaydedildi.

Erzincan ve Özdemir'in, söz konusu işlemlerin Murat Timuçin Altıer ve Barbaros R'nin sahibi olduğu şirketler üzerinde usulsüzce kalmasına olanak sağladığı ifade edilen sevk yazısında, bunun karşılığında rüşvet aldıklarına ilişkin tespitlere yer verildi.

Sevk yazısında, Barbaros R'nin incelenen hesap hareketlerinde Altıer'e, şüpheli Erzincan'a teslim edilmek üzere "komisyon" anlamına gelen "K" açıklamasıyla ve Altıer'in payı anlamına gelen "senin komisyonun" hususunu belli etmek üzere "S" açıklamasıyla düzenli para gönderildiğinin saptandığı bildirildi.

Erzincan ile Özdemir'in, elebaşılığını tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütüne bağlı hareket ettiği vurgulanan yazıda, bu suretle üzerlerine atılı "suç örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu ifade edildi.

Yazıda, şüpheli Taylan Çokyiğit'in söz konusu rüşvet paralarının verilmesi noktasında etkin rol oynadığı, hesap hareketleri ve WhatsApp mesaj kayıtlarından anlaşılacağı üzere, rüşvet paralarının teslimini sağladığı belirtildi.

"Kirazlı Halkalı Üniversite Metrosu" ihalesine fesat karıştırıldığı iddiası

Yazıda, zanlılar Can Karataş, Mehmet Karataş, Erdinç Karataş'ın bir yapı taahhüt firmasında şüpheli Cengiz Tosun'un ise bir yol yapı inşaat firmasında temsili yetkili oldukları aktarıldı.

İBB Başkanlığınca yapılan "Kirazlı Halkalı Üniversite Metrosu" yapım işine ilişkin olarak yapılan ihaleye, Yapı Merkezi isimli firma ile söz konusu yapı taahhüt ve yol yapı inşaat firmalarının konsorsiyum şeklinde katılarak ihaleyi kazandıkları kaydedildi.

Yazıda, Yapı Merkezi isimli firmanın ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş SGK borcunun bulunması nedeniyle, bu ihaleye ortak çatı altında katılan firmaların tekliflerinin ihale komisyonunca reddedilmesi gerekirken, ihaleye katılmalarına olanak sağlandığı vurgulandı.

Her ne kadar firma yetkilileri ihale borçlarının Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezince yapılandırıldığını iddia etse de ihalenin yapılışından iptaline kadarki süreçte borçların yapılandırılmadığı ifade edilen yazıda, bu şirketler grubunun ihaleye usulsüzce katılımının sağlandığı anlatıldı.

Yazıda, deliller doğrultusunda, bu ihalede geçici teminatı yatıran firma yetkililerinin, bu ihaleyle ilgili dosyanın şüphelilerinden İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile rüşvet anlaşması yaptıklarının sabit olduğu, birbirinden farklı kişilerin verdikleri ifadelerin hepsinin aynı yönde olmasının hayatın olağan akışı içerisinde tesadüfle açıklanamayacağı belirtildi.

Şüphelilerin, soruşturmada yer alan diğer zanlılar Fatih Keleş, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile iş insanı Adem Soytekin ile ortak baz kaydının bulunduğuna dikkati çekilen yazıda, şüphelilerin üzerine atılı "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet verme" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir nedenlerin mevcut olduğu ifade edildi.

Yazıda, bu kapsamda şüphelilerin, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" gibi suçlamalarla tutuklanmaları talep edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller sonucu 18 şüpheli daha tespit edilmişti.

Haklarında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 17 zanlı yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'inin tutuklanması, 9'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istenmişti.