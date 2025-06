İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Etkin Pişmanlık İfadesi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye kararı verilen iş insanı Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık kapsamında savcılığa verdiği ifadeler ortaya çıktı. Nuhoğlu'nun 1 ve 4 haziranda iki ayrı ifade verdiği öğrenildi. Nuhoğlu ifadesinde, "İBB'den ve iştiraklerden yapılan hak ediş ödemelerinde birçok sıkıntı meydana gelmekteydi. Bu sıkıntıları sadece ben değil, birçok müteahhit de yaşamaktaydı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Ali Nuhoğlu'nun savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Ali Nuhoğlu'nun savcılığa verdiği ifadesinde, "Öncelikle Sarıyer'de bulunan ve Güllüce Tarım üzerine almış olduğum iki villanın, şirket ile beraber İmamoğlu İnşaat'a devri hususuna açıklık getirmek istiyorum. 2021 yılında, hatırladığım kadarıyla bu villaların alınması hususunda yardımcı olmam için Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Tuncay Yılmaz beni aradı. Bana, 'Biz burayı Ekrem İmamoğlu'na almak istiyoruz. Şu anda nakit durumumuz buna uygun değil. Kendi gayrimenkullerimizi sattıktan sonra sizden bu villaları almış olduğunuz şirket olarak devralacağız' dedi. Ben de Tuncay Yılmaz'a, 'Şirketimin durumu iyi değil, bunu şu aşamada satın alamam' dedim. Tuncay Yılmaz bana, 'İSKİ'de olan alacaklarımdan ödeme çıkartılacağını, bu suretle satın alabileceğimi' söyledi. Bu süreçte, İSKİ'de 500 milyon TL'ye yakın, uzun zamandır alamadığım alacaklarım vardı. Şirketim nakit sıkışıklığından dolayı zor durumda olduğundan, bu alacaklarımı alabilmek amacıyla bu teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Tarafıma yapılan bir kısım ödeme ve öz kaynaklarımla Sarıyer'de bulunan iki adet villayı, kurmuş olduğum Güllüce Tarım A.Ş.'ye aldım. Bu villaları satın almamda ve devre kadarki süreç içerisinde, bu villaların bulunduğu şirkete ilişkin tüm mali, muhasebe ve vergi işlemlerinin takibini İmamoğlu İnşaat'ın yetkilileri yürütmüştür. Bu şirketi ben, 2024 yılının Mart ayında İmamoğlu İnşaata devrettim. Devirle alakalı bu süreçte, 15 milyon TL ve Beylikdüzü'nde 6+1 villa vereceklerine ilişkin, toplamda 48 milyon TL değerinde bir sözleşme yapıldı. Bu olayların basında çok tartışılması üzerine, Şubat ayı içerisinde formaliteden bir ek sözleşme ile 87 milyon TL cari borç tanımı altında ne olduğu belirsiz bir ibare eklendi. 'Eğer bu para ödenmediği takdirde iki adet daha villanın verileceğine dair' sözleşmenin kapsamı genişletildi. Şirketin devrinden sonrasında toplam bedeli 15 milyon olan 3 adet çek verildi" dediği öğrenildi.

'ÖDEMELERİMİZİ ALMAK MAKSADIYLA BİZE BELLİ BİR KOMİSYON VERMEMİZ DAYATILDI'

Nuhoğlu'nun ifadesinde, "Güllüce Tarım benim üzerimdeyken, söz konusu villalara yapılan yaklaşık 15 milyon TL'lik tadilat işleri de tarafımca karşılanmıştı. Bana verilen 15 milyonluk 3 adet çek, villalar benim üzerimdeyken yapmış olduğum tadilat masraflarıma ilişkindir. Tadilatı yapan taşeronları da bize Tuncay Yılmaz yönlendirdi. Ben uzun yıllardır asfalt işleri ile uğraşmaktayım. Kendi şirketlerim üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve bir kısım iştiraklerden birçok ihale aldım. Bu işleri yaptıktan sonra, İBB'den ve iştiraklerden yapılan hak ediş ödemelerinde birçok sıkıntı meydana gelmekteydi. Bu sıkıntıları sadece ben değil, birçok müteahhit de yaşamaktaydı. Ödemelerimizi almak maksadıyla, bize belli bir komisyon vermemiz hususu dayatıldı. Ben her ne kadar bu durumu başta kabullenmesem de, ticari olarak zorlanmam neticesinde bana yapılan bu teklifi kabul etmek durumunda kaldım. Bu bahsetmiş olduğum görüşmeleri Fatih Keleş ile yapıyorduk. Yine bu ödeme trafiğini Ekrem İmamoğlu adına yöneten kişi Fatih Keleş'tir. Bu yapılan ödemeler, Fatih Keleş'in kardeşi olan Zafer Keleş'e dolar cinsinden yapılmaktaydı. Tarafımdan temin edilen paralar, şirketimin çalışanı olan Erkut Elitaş tarafından kapalı poşetler içerisinde götürülmüştür. Çalışanlarım bu paraları hangi amaçla götürdüklerini bilmemektedir. Ancak bu poşetleri götürdüklerine ilişkin, sorulması halinde beyan vereceklerdir. Şu an tam hatırlamamakla beraber, benden en az 5-6 kez ödeme aldılar. Bu paraların ne amaçla kullanıldığını bilmiyorum. Ancak anladığım kadarıyla, kendi kurdukları sistemi bu şekilde temin ettikleri paralarla yürütmekteydiler ve sistemin devamlılığını sağlamaktaydılar. Bu ödemeler, yapılan hak edişlerle paralel bir şekilde gerçekleşiyordu. Ben bu paraları, kasamda her zaman sigorta amacıyla bulundurmuş olduğum paralar içerisinden gönderiyordum" ifadelerini kullandı.