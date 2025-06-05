İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Tahliye Detayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından tahliye edilen iş insanı Ali Nuhoğlu, Güllüce Tarım ile 2 villanın İmamoğlu İnşaat'a devir sürecini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması sürüyor.

Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 ve 4 Haziran'da savcılığa verdiği ifadelere ulaşıldı.

Sarıyer'de bulunan Güllüce Tarım üzerine aldığı 2 villanın, şirketle birlikte İmamoğlu İnşaat'a devri konusuna açıklık getirmek istediğini dile getiren Nuhoğlu, 1 Haziran'daki ifadesinde şunları kaydetti:

"2021 yılında hatırladığım kadarıyla bu villaların alınması hususunda yardımcı olmam için Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Tuncay Yılmaz beni aradı. Bana, 'Biz burayı Ekrem İmamoğlu'na almak istiyoruz şu anda nakit durumumuz buna uygun değil. Kendi gayrimenkullerimizi sattıktan sonrasında sizden bu villaları almış olduğunuz şirketi devralacağız' dedi. Ben Tuncay Yılmaz'a şirketimin durumunun iyi olmadığını, bunu şu aşamada satın alamayacağımı söyledim. Yılmaz bana İSKİ'de olan alacaklarımdan ödeme çıkartılacağını bu suretle satın alabileceğimi söyledi."

"Bu süreçte, İSKİ'de 500 milyona yakın uzun zamandır alamadığı alacakları bulunduğunu" aktaran Nuhoğlu, şöyle devam etti:

"Şirketim nakit sıkışıklığından dolayı zor durumda olduğundan bu alacaklarımı alabilmek amacıyla bu teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Tarafıma yapılan bir kısım ödeme ve öz kaynaklarım ile Sarıyer'de bulunan 2 adet villayı kurmuş olduğum, Güllüce Tarım AŞ'ye aldım. Bu villaları satın almamdan, devre kadar ki süreç içerisinde bu villaların bulunduğu şirkete ilişkin tüm mali ve muhasebe, vergi tüm işlemlerinin takibini İmamoğlu İnşaat'ın yetkilileri yürütmüştür. Bu şirketi ben 2024 Mart ayında İmamoğlu İnşaat'a devrettim. Devirle alakalı bu süreçte 15 milyon lira ve Beylikdüzü'nde 6 artı 1 villa vereceklerine ilişkin (toplamda 48 milyon lira) bir sözleşme yapıldı. Bu olayların basında çok tartışılması üzerine şubat ayı içerisinde formaliteden bir ek sözleşmeyle, 87 milyon lira cari borç tanımı altında ne olduğu belirsiz ibare eklediler. Bu para ödenmediği takdirde 2 adet daha villanın verileceğine dair sözleşmenin kapsamını genişlettiler."

Şirketin devrinden sonra toplam bedeli 15 milyon olan 3 adet çek verildiğini anlatan Nuhoğlu, "Söz konusu olayın meydana geliş şekli anlattığım gibidir. Güllüce Tarım benim üzerimdeyken, söz konusu villalara yapılan yaklaşık 15 milyonluk tadilat işleri de tarafımca karşılanmıştı. Bana verilen 15 milyonluk 3 adet çek de villalar benim üzerimdeyken yapmış olduğum tadilat masraflarıma ilişkindir. Tadilat yapan taşeronları da bize Tuncay Yılmaz yönlendirdi." ifadelerini kullandı.

"Ödemelerimizi almak maksadıyla bize belli bir komisyon vermemiz hususu dayatıldı

Nuhoğlu, uzun yıllardır asfalt işleri ile uğraştığını, İBB, İSKİ ve bazı iştiraklerden birçok ihale aldığını ancak hak ediş ödemelerinde sıkıntılar meydana geldiğini ifade etti.

Bu sıkıntıları yalnızca kendisinin değil birçok müteahhidin de yaşadığını anlatan Nuhoğlu, "Ödemelerimizi almak maksadıyla bize belli bir komisyon vermemiz hususu dayatıldı. Ben her ne kadar bu durumu başta kabullenmesem de ticari olarak zorlanmam neticesinde bana yapılan bu teklifi kabul etmek durumunda kaldım. Bu bahsetmiş olduğum görüşmeleri Fatih Keleş ile yapıyorduk. Yine bu ödeme trafiğini Ekrem İmamoğlu adına yöneten kişi Fatih Keleş'tir. Bu yapılan ödemeler Fatih Keleş'in kardeşi olan Zafer Keleş'e dolar cinsinden yapılmaktaydı." ifadelerini kullandı.

Kendisinden temin edilen paraların şirketinin çalışanı E.E. tarafından poşetlerle götürüldüğünü aktaran Nuhoğlu, ancak çalışanının hangi amaçla götürüldüğünü bilmediğini, kendisinden en az 5-6 kez ödeme alındığını söyledi.

Nuhoğlu, şunları kaydetti:

"Bu paraların ne amaçla kullanıldığını bilmiyorum. Ancak anladığım kadarıyla kendi kurdukları sistemi bu şekilde temin ettikleri paralarla yürütmekteydiler ve sistemin devamlılığını sağlamaktaydılar. Bu ödemeler yapılan hak edişlerle paralel bir şekilde gerçekleşiyordu. Ben bu paraları kasamda her zaman sigorta amacıyla bulundurmuş olduğum paralar içerisinden gönderiyordum. Halihazırda ceza infaz kurumunda bulunmam ve şirket hesaplarını sadece benim bilmemden kaynaklı olarak bunlara ilişkin detaylandırmaları yapamamaktayım. Sağlık durumum da ciddi bir şekilde beni zorlamaktadır. Tahliyem halinde bu hususları belgeleri ile beraber ortaya koyacağım."

Farklı tarihlerde toplam 4 milyon 836 bin doların teslim edildiğini anlattı

Nuhoğlu, 4 Haziran'da verdiği ifadesinde ise yaptığı ödemelerin detaylarını belirtmek üzere ek ifade vermek istediğini söyledi.

İlk ifadesinde sadece E.E'nin para götürdüğünü söylediğini, diğer çalışanı O.K.D'nin de bir kısım paraları götürdüğünü aktaran Nuhoğlu, "28 Temmuz ve 9 Ağustos 2022 tarihlerinde 4 seferde toplam 1 milyon 836 bin doların bir AVM'nin otoparkında veya Fatih Keleş'in Florya'da eski başkanlık konutu olarak bilinen ancak para tahsilatları için kullandığı ofiste Zafer Keleş'e teslim edildiğini" belirtti.

Çalışanının 28 Mart, 2 Ağustos ve 21 Kasım 2024'te, A. isimli kişiye toplam 3 milyon doları bir ilçede teslim ettiğini ifade eden Nuhoğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu belirttiğim tarihler paraların bankadan veya şirket kasasından alındığı tarihler olup bunların teslimi ya aynı gün ya da bir iki gün içerisinde yapılmıştır. HTS incelemesinde bu hususların göz önünde tutulması gerekmektedir. İfademde beyan etmiş olduğum çalışanlarım bu paraları hangi amaçla bizden alındığını bilmemekte olup, benim 'götürün' demem üzerine götürmüşlerdir. Hangi amaçla verdiklerini bilmemelerinin yanında hem teslime ilişkin hem de teslim ettikleri şahıslara ilişkin detayları tanık olarak beyanlarına başvurulursa gerekli hususları detaylı bir şekilde anlatacaklardır."