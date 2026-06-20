İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 2 zanlı daha yakalanırken, toplam gözaltı sayısı 10'a çıktı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ne olmuştu?
Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › İBB Yöneticisi Karaal'ın Kaçırılması: 10 Gözaltı - Son Dakika
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