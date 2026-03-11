İbiş: Türk Gençliği Tarihin Doğru Tarafında - Son Dakika
İbiş: Türk Gençliği Tarihin Doğru Tarafında

11.03.2026 02:52
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, tüm uluslararası sistemlerin çaresiz kaldığını, hukukun, insanlığın vicdanının ve onurunun ayaklar altına alındığını, ülkelere bombalar atıldığını belirterek, "Türkiye'miz hamdolsun bir güven adasıyla birlikte bu ateş cephelerinde...

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, tüm uluslararası sistemlerin çaresiz kaldığını, hukukun, insanlığın vicdanının ve onurunun ayaklar altına alındığını, ülkelere bombalar atıldığını belirterek, " Türkiye'miz hamdolsun bir güven adasıyla birlikte bu ateş cephelerinde kendisini koruyor, muhafaza ediyor." dedi.

Partisinin gençlik kollarınca Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Sofrası" sahur programına katılan İbiş, burada yaptığı konuşmada, Konya siyasetinin, tüm belediyelerinin ve kamu kurumlarının gençlik enerjisiyle hizmet ettiğini söyledi.

İbiş, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren gençlere büyük önem verdiğini vurgulayarak, "AK Parti Gençlik Kolları ailesi çok büyük bir aile. Türkiye'de 1 milyonu aşkın üyesi ile 81 ilde, 922 ilçede yapılanması olan başka bir siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, değil Türkiye'de dünyada bile böyle organize bir gençlik hareketi yok. O yüzden hangi yapının bir parçası olduğumuzun kıymetini bileceğiz ve anı sıradanlaştırmadan nasıl bir yapıda hizmet ettiğimizi hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Son günlerde dünya gündeminin de hareketli olduğunu dile getiren İbiş, şunları kaydetti:

"Son günlerde görüyorsunuz maalesef dünyamız çok kötü günler yaşıyor. Özellikle bölgemiz adeta bir ateş çemberi içerisinde. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna, güneyimizde tüm Orta Doğu ülkelerinde olmasa da kısmen. Ben bir hukuk fakültesi mezunuyum ve uluslararası hukuk dersleri aldım. Hepimiz uluslararası hukuk dersini aldık. Şimdi görüyorum ki gördüğünüz her şey bir yalandır. Gördüğümüz hiçbir şeyin dünyada karşılığı yokmuş. Tüm uluslararası sistemlerin hikaye olduğu bir dünyayı hep beraber izlemişiz. Tüm uluslararası sistemler çaresiz kalırken, tüm uluslararası hukuk ayaklar altına alınmışken, tüm insanlığın vicdanı, insanlığın onuru ayaklar altına alınırken, tüm ülkelere bombalar atılırken Türkiye'miz hamdolsun bir güven adasıyla birlikte bu ateş cephelerinde kendisini koruyor, muhafaza ediyor."

"Türk genci tarihin doğru tarafında duruyor"

İbiş, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ???????Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kendi sınırlarını aşan diplomasisiyle güçlü olduğunu vurgulayarak, İsrail'de yaşayan bir gencin göğsünü gere gere memleketini anlatamadığını ama Türk gencinin tarihin doğru tarafında durduğunu söyledi.

Türkiye'nin zulme uğrayan bir kesim varsa, diline, dinine, ırkına, milletine bakmaksızın yanında olduğunu belirten İbiş, "O yüzden tarihi sorumluluğumuz var. Bizleri bu noktaya getiren iradeyle birlikte bunu daha ileriye taşımamız için tarih sorumluluklarımız var. Bizler bu sorumluluktan aldığımız bilinçle bu ülkenin yarınlarını daha aydınlık inşa etmek için, Türkiye duruşunu tüm dünyaya daha güçlü bir şekilde gösterebilmek için ve daha güçlenen bir Türkiye ile dünyadaki tüm meselelere daha güçlü ses çıkarabilmek için bu ülkenin temiz gençlerine, bu ülkenin milletini vatanını düşünen siz gençlere ihtiyacı var." diye konuştu.

Programda, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek de konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Türkiye, Gençlik, Güncel, Son Dakika

