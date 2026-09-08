İbn Haldun Üniversitesi'nde Gazze için medya çalıştayı düzenlendi

İbn Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde ve Stand For Gaza Academic'in himayesinde Gazze'de yaşananların belgelenmesi, dünyaya doğru şekilde aktarılması ve Filistinli gazetecilerle dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla "Gazze Medya Çalıştayı" düzenlendi.

Süleymaniye Camisi'nde bulunan Süleymaniye Daru'l-Kurrası külliyesindeki program basın açıklamasıyla başladı.

Stand For Gaza Academic Organizasyon Koordinatörü Dr. Muhammet Raşit Sancar, yaptığı basın açıklamasında, Nekbe'nin yıl dönümünde, sivil toplum ve siyasetin ortak iradesiyle, sosyal bilimler, mühendislik, sağlık ve hukuk alanlarında siyonizmle kapsamlı ve stratejik bir mücadele yürütme amacıyla başlattıkları yürüyüşe Medya Çalıştayı'yla devam ettiklerini söyledi.

Sancar, davalarından aldıkları gücü atalarından gelen bu mirasla pekiştirerek, zalimin karşısında durarak adım adım planladıklarını ve organize bir şekilde hareket ettiklerini belirterek, "Bugün burada Medya Çalıştayı'mızı yaparak, siyonizmin medya üzerinden kurmuş olduğu ablukayı delmek ve işlenen katliamların hesabını sormak için yürüyüşümüzün medya alanındaki ilk adımını da atmış bulunuyoruz." dedi.

Siyonistlerin gerçekleştirmiş olduğu katliamları belgeleme noktasında veri gazeteciliğini kullanacaklarını kaydeden Sancar, "Filistinli gazetecilerle dayanışma ağının altyapısını konuşacağız. Ayrıca, direnişin algoritması üzerine bir strateji oluşturup, terminoloji üzerine kurulmuş olan stratejik oyunu alt etmenin planını hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün burada bir araya gelen hocalar, gazeteciler, hukukçular, içerik üreticileri ve Gazze'den Filistinli vatandaşlarla birlikte hareket ettiklerini belirten Sancar, "Ortaya koymuş olduğumuz iki hedef doğrultusunda, yani hem siyonizmden hesap sorma hem de Gazze'yi yeniden inşa etme noktasında atmış olduğumuz bu adımlar, inşallah Mayıs 2027'de gerçekleştireceğimiz Büyük Gazze Kongresi'ne kadar aynı kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

Çalıştayda veri gazeteciliği yöntemiyle internet sitesi oluşturulması konuşuldu

Çalıştay, tek bir konu etrafında değil, birbirini tamamlayan başlıklar çerçevesinde eğitim katliamının belgelenmesi ve görünür kılınması, Filistinli gazetecilerle dayanışma, sosyal medyada uygulanan kısıtlamalara karşı yöntem geliştirilmesi ve terminolojik ablukanın kırılması gibi başlıklarla devam edecek.

Çalıştayda eğitim katliamının veri gazeteciliği yöntemiyle uluslararası görünürlüğe kavuşturulması ve ilgili mekanizmalara sunulacak bir dosyaya dönüştürülmesi, Filistinli gazeteciler için uluslararası irtibat ve dayanışma ağının kurulması gibi çalışmalar gerçekleştirilecek.

İlk oturumda "Eğitim Katliamı Dosyası" başlığıyla, veri gazeteciliği yöntemiyle bir internet sitesi oluşturularak Gazze'deki eğitim katliamına uluslararası boyutta görünürlük sağlanması konuşuldu.

Aynı zamanda elde edilecek verilerin hem TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna hem de hak arayışı çerçevesinde Birleşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi mekanizmalara sunulabilecek nitelikte hazırlanması hususunda çalışmalar ele alındı.

Çalıştay, "Filistinli Gazeteciler İçin Dayanışma Ağı", "Algoritmik Direniş", "Terimler" ve genel değerlendirme oturumlarının ardından sona erecek.