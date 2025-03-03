İbradı'da Bal Arısı Petek Evi Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İbradı'da Bal Arısı Petek Evi Açılıyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde arıcılığı destekleyen 'Bal Arısı Petek Evi' açılıyor, ekonomik katkı sağlayacak.

03.03.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın İbradı ilçesinde arı ve bal üreticilerini desteklemek amacıyla kurulan "Bal Arısı Petek Evi", bölge ekonomisine katkı sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerelden kalkınma vizyonu kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmalarına başlanan "Bal Arısı Petek Evi" açılış için gün sayılıyor.

Ürünlü Mahallesi'nde arı ve bal üreticilerini desteklemek için atıl durumda bulunan Ürünlü İlkokul binası restore edilerek dönüştürülen Petek Evi'nin bölgedeki arıcılığa değer katması hedefleniyor.

Petek Evi'nde arıcılık faaliyetlerinde bulunan üreticilerin bilinçlendirilmesi için eğitim salonu bulunacak.

Arı ürünleri, arı bakımı, arı besleme, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bitkisel üretime olan katkılarının konuşulacağı eğitimler, kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak, ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir çevre gibi konularda halkın bilinçlenmesine katkı sunacak.

Sergi salonunda ise arıcılığın gelişimini anlatan, çeşitli yörelere ait arıcılık malzemeleri, geleneksel ve modern arıcılık teknikleri ile arıların anatomik yapıları sergilenecek.

Petek Evi'nin içinde bölge halkının hasat ettiği balları ekonomik kayba uğratmadan süzme işlemini gerçekleştirebileceği elektronik ve manuel bal süzme makinaları bulunacak. Paketleme ve etiketleme işlemlerinin yapılacağı üniteler üreticilerin hizmetinde hazır halde olacak.

Turistik ziyaretlerin yoğun olduğu bölgede yöre halkının süzüp paketledikleri balları satabilecekleri ve farklı yöresel ürünleri tanıtabileceği satış ünitelerinin de bölge halkına kazandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, antalya, Ekonomi, Güncel, İbradı, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbradı'da Bal Arısı Petek Evi Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:43:36. #7.13#
SON DAKİKA: İbradı'da Bal Arısı Petek Evi Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.