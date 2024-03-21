İbrahim Tekkesi, işgal altındaki Batı Şeria'da ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan İbrahim Tekkesi, İsrail'in Gazze'ye aylardır devam eden saldırılarının gölgesinde işsizlik ve ekonomik kriz yaşayan Filistinli ihtiyaç sahiplerine bu ramazan da yardım ediyor.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te savaş açan İsrail yönetimi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da artırdığı askeri kontrol noktalarıyla kentleri birbirinden ayırma uygulamaları dayatıyor ve sürekli evlere baskınlar düzenliyor.
İsrail güçleri, Gazze'ye saldırılarını sürdüğü 5 aydan fazla süredir işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 444 Filistinliyi öldürdü, 4 bin 700 kişiyi yaraladı, 7 bin 670 kişiyi gözaltına aldı.
Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler de işsizlik ve ekonomiyi etkileyen İsrail uygulamaları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.
Resmi verilere göre, Filistin ekonomisindeki gerileme 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 20'yi aştı.
Filistin'de kamu görevlisi 147 bin kişi, hükümetin mali açıkları dolayısıyla 2021 yılından bu yana maaşlarını eksik alıyor.
"Günlük iftar yemeği dağıtan İbrahim Tekkesi son sığınağım oldu"
Tüm bu zorluklarla başlayan ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ise kendilerine sağlanan iftar desteğiyle bir nebze de olsa rahatlıyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her gün yüzlerce Filistinli ihtiyaç sahibi, El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde yer alan İbrahim Camisi'nin yakınındaki İbrahim Tekkesinin önünde iftar yemeğini almak için sıraya giriyor.
İbrahim Tekkesinden yardım alan ve adını açıklamak istemeyen Filistinli, AA muhabirine, 8 kişilik ailesi için her gün buradan iftar yemeği aldığını söyledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da ekonominin durma noktasına geldiği birkaç aydan beri işsiz kaldığını ve ailesini geçindiremediğini aktaran Filistinli, şunları kaydetti:
"Durumumuz çok zor, iş yok. İsrail, Gazze Şeridi'ne savaş açtığından beri hayat durdu. Günlük iftar yemeği dağıtan İbrahim Tekkesi de son sığınağım oldu."
İftar yemeği alanların sayısı bu yıl yüzde 30 arttı
İbrahim Tekkesi Müdürü Hazim Mücahid de kendilerinden iftar yemeği alan Filistinli aile sayısının bu yıl yüzde 30 arttığını belirtti.
Mücahid, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren dayattığı kısıtlamalarla işsizlikle birlikte El Halil kentinde ve özellikle kentin Eski Şehir bölgesinde yoksul sayısında artış olduğuna dikkati çekti.
Filistinlilerin hem içeriden hem de gurbetten yaptıkları bağışlarla İbrahim Tekkesini ayakta tuttuğuna işaret eden Mücahid, ihtiyaç sahiplerinin sayısındaki ciddi artışa rağmen kendilerine başvuran her vatandaşın ailesine iftar yemeğiyle dönebildiğini aktardı.
Mücahid, "Yaklaşık 1000 yıl önce kurulan bu tekke, Allah'ın elçisi Hazreti İbrahim'in misafirlerine yemek ikramını sürdürüyor." diye konuştu.
İbrahim Tekkesinden ramazan boyunca çeşitli yemekler çıkıyor
İbrahim Tekkesinde görevli Sari Caberi de ramazan boyunca çeşitli yemekler çıkardıklarına işaret ederek, "İhtiyaç sahiplerine layık öğün çıkarmaya gayret ediyoruz. İftar yemeğinde ekmek, et, çorba ve pilav olabiliyor." ifadelerini kullandı.
Caberi, yemek dağıtımının yanı sıra haftada bir gün de ailelerin kendi evlerinde pişirecekleri yemek için malzeme verdiklerini belirtti.
Filistin Vakıflar Bakanlığı tarafından denetlenen İbrahim Tekkesinde gönüllü çalışanlar, sabah saatlerinden itibaren hazırlıklara başlıyor.
O gönüllülerden biri olan Rami Ebu Ermile ise zor olmasına rağmen İbrahim Tekkesinde görev almaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:
"Şükürler olsun her gün ihtiyaç sahiplerine kırmızı veya beyaz etli öğünler dağıtıyoruz. İyilik ve bereket ayı ramazanda insanların yüzünü güldürüyoruz. Bu yıl ihtiyaç sahiplerinin sayısında artış var, bağışlar ve çalışmalarımız arttı. Hayırseverler İbrahim Tekkesine desteklerini aksatmadılar."
İbrahim Tekkesi
Eyyubiler döneminde inşa edilen ve Osmanlı döneminde geliştirilen İbrahim Tekkesi, kurulduğu dönemden bu yana ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor.
El Halil kenti sakinleri de İbrahim Tekkesinin yıl boyunca devam eden yemek dağıtma çalışmalarına, "El Halil'de kimse aç yatmaz" sözüyle dikkat çekiyorlar.
Filistin'in El Halil şehrinde yer alan Hazreti İbrahim, oğulları İshak ve Yakup ile eşlerinin de kabirlerinin olduğu İbrahim Camisi'nin hemen yanında bulunan tekkenin imarethanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2017'de restore edilerek hizmete açılmıştı.
TİKA, bu yıl da İbrahim Tekkesinden yemek yardımı alan Filistinli 400 aileye sefertası temin etti.
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