İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Sivrihisar'daki Zaimağa Konağı'nda Yapıldı

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) Encümen Toplantısı, Kuvayı Milliye tarafından Kurtuluş Savaşı devam ederken kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Bakanlar Kurulu'nun Ankara dışında ilk kez toplandığı ve önemli kararlar aldığı ilk yer olma özelliği taşıyan Sivrihisar'daki Zaimağa Konağı'nda yapıldı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin ev sahipliği yaptığı ve 273 İABB üyesinin temsil edildiği toplantıya, İABB ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlık etti. Toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Birlik Genel Sekreteri Salim Çoruk katıldı.

"Bu atmosferi yaşamak bizleri gururlandırıyor"

Zaimağa Konağı'nın, Ankara dışında ilk Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı yer olduğunu belirten Başkan Fethi Yaşar, "Sakarya Meydan Muharebesi'nde ağır bir bozguna uğrayan itilaf devletlerinden gelen ateşkes teklifini değerlendirmek amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Bakanlar Kurulu Sivrihisar'a gelir ve bu teklifi değerlendirir. İtilaf devletlerinin Anadolu'yu derhal terk etmeleri şartıyla kabul etme kararı alınır. Bugün böyle tarihi anlara ev sahipliği yapmış bir mekanda bulunmak ve bu atmosferi yaşamak bizleri ayrıca gururlandırıyor" dedi.

Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunulmasında önemli bir görev üstlendiğinin altını çizen Yaşar, "Türkiye'de yerel yönetimler denince akla ilk olarak belediyeler gelmektedir. Zira geçmişten günümüze belediyeler, vatandaşların gündelik hayatta ihtiyaç duyduğu birçok kamu hizmetini yerine getirmektedir. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 95'i belediye sınırı içinde yaşamakta ve belediye tarafından verilen kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu haliyle belediyelerin, kamu yönetimi sistemimiz içinde de oldukça önemli olduğu görülmektedir. İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortam ve bu ortamın neden olduğu sosyal dengesizlik, artan yoksulluk belediyelerin de vazife alanlarının büyük oranda değişmesine neden olmuştur" dedi.

Belediyelerin kamusal hizmet yükü artmıştır"

Belediyelerin üzerindeki hizmet yükünün arttığını da dile getiren Yaşar, "Belediyeler ile merkezi yönetimler arasında gittikçe artan bir sorumluluk paylaşımı yaşanmış, nitelik ve nicelik bakımından belediyelerin üzerindeki kamusal hizmet yükü artış göstermiştir. Artan hizmet yükü sonucu belediyelerin harcama düzeyleri de yükselmiştir. Fakat görev tahsisi konusundaki müspet gelişmeler özellikle öz gelir tahsisi konusunda yaşanmamış ve genellikle belediyelerin gelirleri, görev ve sorumluluklarına kıyasla yetersiz kalmıştır. Vergilendirme yetkisine sahip olmayan, yeni gelir kaynakları oluşturamayan, mevcut kaynakları etkin kullanamayan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından aktarılan payları Avrupa hatta çoğu Arap ülkesinden daha düşük seviyede seyir gösteren belediyelerimiz, etkin ve verimli hizmet birimleri çizgisinden uzaklaşmakta ve mali özerklik sonucu elde edilebilecek olası faydalardan mahrum kalmaktadır" diye konuştu.

Toplantının ardından heyet, Sivrihisar'ın tarihi güzelliklerini de gezme fırsatı buldu.