Icelandair, İstanbul'a Uçuş Başlatıyor

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İzlanda'nın ulusal hava yolu şirketi Icelandair, 5 Eylül 2025'te İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatacak.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Reykjavik'teki Keflavik Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a haftada 4 kez düzenlenecek uçuşlar, 160 koltuk kapasiteli Boeing 737-MAX 8 tipi uçaklarla icra edilecek.

Icelandair ile Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan kod paylaşımı anlaşmasına göre, Kuzey Amerika ve İzlanda'daki Icelandair yolcuları, THY ağı üzerinden doğuya, özellikle Asya ve Orta Doğu'ya, THY yolcuları ise Icelandair uçuşlarıyla batıya, İzlanda, Kanada ve Kuzey Amerika'ya bağlanabilecek. Kod paylaşımı sayesinde yolcular, tek bir biletle seyahat edebilecek ve bagajlarının son varış noktasına kadar teslim edilmesi kolaylığından faydalanabilecek.

"Turizm ve ticaret için sonsuz keşifler ve yeni ufuklar açıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, Icelandair'in İstanbul operasyonlarına başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'un turizm potansiyeline dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"2024'ün ilk 9 ayında İstanbul 14 milyon turist ağırlayarak yüzde 6,6'lık bir büyüme gösterdi. Dünyanın farklı lokasyonlarından şehrimize gelen turist sayısının her geçen gün artmasında, İstanbul Havalimanı olarak payımız bulunduğu için memnuniyet duyuyoruz. Kuzey Avrupa'nın en önemli ülkelerinden İzlanda'nın ulusal hava yolu Icelandair'in aramıza katılması da bu açıdan çok önemli. Bu bağlantı yalnızca yeni bir rota değil, İzlanda'nın muazzam doğal güzelliklerini İstanbul'un zengin kültürel mirasıyla birleştiren bir köprü olacak. Turizm ve ticaret için sonsuz keşifler ve yeni ufuklar açıyoruz. Icelandair ile birlikte, İstanbul Havalimanı'nda küresel seyahatin ruhunu yeniden tanımlıyoruz."