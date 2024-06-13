ICESCO ve Türk Devletleri Teşkilatı 6 alanda işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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ICESCO ve Türk Devletleri Teşkilatı 6 alanda işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı

Fas merkezli ICESCO ve Türk Devletleri Teşkilatı, eğitim, kültür, bilim, teknoloji, medya ve iletişim alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. İmza törenine Azerbaycan, Türkiye ve Kazakistan büyükelçileri de katıldı. İki örgüt arasındaki işbirliği, üye ülkelerdeki üniversiteler ve yükseköğretim kurumları arasında uzmanlık ve bilgi alışverişini geliştirmeyi hedefliyor.

13.06.2024 20:45
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Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın 6 alanda işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

ICESCO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ICESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Taraflar görüşmede, eğitim, kültür, bilim, teknoloji, medya ve iletişim alanlarında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptının imzalanması sırasında, Azerbaycan'ın Rabat Büyükelçisi Nazım Sammadov, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ve Kazakistan Rabat Büyükelçisi Saulekul Sailaukyzy de hazır bulundu.

Mutabakat zaptının maddelerinde iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendirmek, üye ülkelerdeki üniversiteler ve yükseköğretim kurumları arasında uzmanlık ve bilgi alışverişinin geliştirilmesine katkıda bulunmak yer aldı.

Malik, mutabakat zaptını iki örgüt arasında eğitim, bilim ve kültürel alanlarda işbirliğinin başlangıcı olarak nitelendirirken, Ömüraliyev söz konusu mutabakatla, iki örgüte üye ülkeler arasında büyük işbirliği ufuklarının açılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, Fas, Kültür, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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