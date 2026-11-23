İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 15 Temmuz gecesi yaşananların demokrasi mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti.

Turan, 15 Temmuz Derneğince Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen "10. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması" kapsamında, derneğin Şüheda Gençlik yapılanması ile bir araya geldi.

Burada, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi orkestrasının seslendirdiği eserleri dinleyen Turan, Yemen ve Çanakkale türkülerine eşlik etti.

Programda 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu "Şüheda Yolu" fotoğraf sergisini 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile inceleyen Turan, 15 Temmuz'da sergilenen kahramanlıkları unutturmayacaklarını kaydetti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Turan, derneğin 10 yıldır şehit yakınları ve gazileri bir araya getirdiğini belirterek, "Tüm şehit yakınlarımızı, gazilerimizi davet ederek onların birkaç gün olsun güzel bir ortamda dertleşmesini, varsa sorunlarını dile getirme imkanı bulmasını sağlıyor. Ben tekrar başkan ve ekibine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Sergide 15 Temmuz gecesinin hatıralarını yeniden yaşadıklarını ifade eden Turan, şehitlerin vatan sevgisi ve kararlılıkla hareket ettiğini vurguladı.

Turan, "Onların dik duruşu sayesinde, dirayeti sayesinde, hiçbir zorlama olmadan, özel görev olmadan, büyük bir vatan aşkı bilinciyle sokağa çıkıp Türkiye'nin kaderini değiştirmesi bakımından çok özel bir sahneye şahitlik ediyoruz. Sanki o akşamı tekrar yaşıyoruz. Çok güzel bir çalışma olmuş." diye konuştu.

15 Temmuz'da yaşanan kahramanlıkların demokrasi mücadelesinin önemli simgeleri olduğunu belirten Turan, farklı ülkelerde yaşanan olaylarla kıyaslandığında Türkiye'de çok sayıda kişinin darbe girişimine karşı durduğunu dile getirdi.

Turan, şöyle devam etti:

"Bir tek tankın önünde duran bir Çinli askerin fotoğrafını biz yüzyıldır dünyada demokrasi simgesi olarak gördük. Oysa bizde 253 kahramanımız başta olmak üzere binlerce gazimizin, kahramanımızın sembol hatıralarına şahitlik ettik. Otobüsün önünde duran, tankın altına yatan, bayrak yere düşmesin diye kendisini onun üzerine siper eden bir sürü hatıra yaşadık. Komutanının bir talimatıyla hainlere karşı görevin yerine getirilmesine şahitlik ettik. Hepsi birer kahramanlık sembolü."

Türkiye'nin bir daha darbe girişimi yaşamasını istemediklerini kaydeden Turan, milletin darbecilere karşı gösterdiği tepkinin ve verilen cezaların önemli olduğunu ifade etti.

Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ümit ediyoruz bir daha olmayacaktır. Herkes kendine düşen dersi almıştır. Darbecilere nasıl ceza verildiğini, toplumun nasıl tepki gösterdiğini herkes bir daha görmüş oldu. Ben tekrar o gece bu milletin geleceği için, milli iradenin devamı için, bu ülkede 'darbe olmasın' diye bedel ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum."