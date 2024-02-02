İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Cumhur İttifakı Türkiye ve sınırlardaki oyunları bozdu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Cumhur İttifakı'nın ilkeler birliği adıyla bir araya geldiğini, güçlü yapısıyla Türkiye ve sınırlardaki oyunları bozmayı başardığını söyledi.
Gelibolu AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından Lapseki ilçesine geçen Turan, MHP İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.
Turan, burada yaptığı konuşmada, bugün sadece bir parti ziyareti yapmadıklarını dile getirerek, "Cumhur İttifakımızın ne demek olduğunu bilen, 15 Temmuz sonrası devletin ayağa kalkmasında, yapılanmasında nasıl bir vizyonla, beraberlikle adım atıldığını bilen insanlarız. Bugün bir parti ziyaretinden öte bir ilkeler birliğinin, bir dava anlayışının beraberliğinin toplantısını yapıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin omuz omuza büyük bir yükün altına girmemeleri durumunda bugün PKK'nın, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde büyük olduğunu iddia eden devletlerin desteğiyle bir terör koridoru kuracağını herkesin bildiğini aktaran Turan, "Para, araç tank ve top verdiler, daha ötesi harita çizdiler. Büyük büyük ülkeler, uluslararası toplantılarda devletçik kurmaya çalıştı. Türkiye'nin güçlü siyasi iradesi, büyük askeri tecrübesi bırakın devlet kurmayı tam aksine daha küçük yapıdaki örgütlerin terör faaliyetlerinin nasıl yerle bir edildiğini tüm dünyaya gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
Bülent Turan, Cumhur İttifakı'nın diğer ittifaklar gibi değerlendirilemeyeceğine işaret ederek, "Bizim ittifakımızı sarsan, dağıtan bir anlayış oldu mu? Oyumuz artsın, insin başka bir şey. Vekilimiz artar, azalır başka bir şey. Bu yapı, bir ilkeler birliği adıyla bir araya geldi ve güçlü yapısıyla beraber Türkiye'deki oyunları, sınırlarımızdaki oyunları bozmayı başardı. Diğer arkadaşlarımız ne yaptı? Sadece vekil sayısından, sadece oy hesabından öteye bir şey yapmadılar. Geldikleri yer çok farklı, çok ibretlik hale geldi." ifadesini kullandı.
MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Sevinç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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