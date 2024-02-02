İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Depremi engelleyemeyiz, ama en az hasarla atlatalım

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, depremlerin olmasını istemediklerini, ama bunun da engellenemeyeceğini belirterek, "O zaman daha tedbirli, düzgün, teknik imkanlarımızla beraber, ahbap, çavuş ilişkisine imkan vermeden, çok hassas imar planlarıyla beraber depremin en büyüğü de olsa en az hasarla o süreci atlatalım diye uğraşacağız" dedi.
Çanakkale'ye bir dizi programa katılmak için gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu ilçesindeki Süleyman Paşa Camii önünde cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Turan, 6 Şubat depremleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
'İLK KONUTLARIN TESLİMATI BAŞLAYACAK'
6 Şubat'ın Türkiye'deki herkesi üzen depremin yıl dönümü olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Turan, "50 binden fazla canımızın maalesef gittiği, 10 binlerce binanın çöktüğü, 11 ilimizin mahvolduğu bir süreci beraber yaşadık. Üzerinden bir yıl geçti. Tüm millet, 81 il kenetlendi. O bölge ayağa kalksın diye; devlet, millet, tüm dünya ayağa kalkmak için gayret ettik. Yarın Cumhurbaşkanımız, Bakanımız Hatay'da olacak. İlk konutların teslimatı başlayacak. Hemen ardından Gaziantep, Kahramanmaraş, tüm bölgede, her gün birer il şeklinde hem Bakanımız AFAD ile hem de Cumhurbaşkanımız tüm ekibiyle oralarda olacak. Biz de inşallah salı günü sabah 04.17'de selaların okunmasıyla beraber o bölgede olacağız, o günü hatırlayacağız. Bir daha yanlış yapmamak için deprem başta olmak üzere tüm doğal afetleri teknik imkanlarımızla engel olmak için, altyapımızı düzeltmek için, imarları düzeltmek için, zemin etütleri için çok daha hassas olmayı hatırlatarak tekrar o günü anacağız. Rahmetli o kardeşlerimizi anacağız" dedi.
"İstiyoruz ki bu memlekette bir daha deprem olmasın ama depremi engelleyemeyeceğimizi biliyoruz" diyen Turan, şöyle devam etti:
"O zaman daha tedbirli, düzgün, teknik imkanlarımızla beraber, ahbap, çavuş ilişkisine imkan vermeden, çok hassas imar planlarıyla beraber depremin en büyüğü de olsa en az hasarla o süreci atlatalım diye uğraşacağız. Ben, şimdiden tüm depremzede kardeşlerimize, hem başsağlığı dileklerimi iletirken evlerinin de hayırlı olmasını ümit ediyorum."
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