İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki'den Gelen Heyeti Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki'den Gelen Heyeti Kabul Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki\'den Gelen Heyeti Kabul Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, İstanbul'da gerçekleştirilen imza gününde Lapseki'den gelen heyeti kabul etti. Heyet, Turan'ın kaleme aldığı 'Durup Düşününce' isimli kitabının imza günü etkinliğine katıldı. Turan, heyete teşekkür ederek kitabının önemini vurguladı.

24.02.2024 10:57  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın İstanbul'da gerçekleştirilen imza günü, Lapseki'den gelen heyet tarafından ziyaret edildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer ve belediye meclis üyeleri, hemşehrilerinin İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın kaleme aldığı fikir ve düşünce kitabı "Durup Düşününce" isimli eserin İstanbul 9. Üsküdar Kitap Fuarında düzenlenen imza günü etkinliğine katıldı.

Turan ile fuarı gezen heyet, diğer stantlarda yer alan eserleri inceleme fırsatı buldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lapseki'den gelen ziyaretçilerine teşekkür etti.

Siyasi yoğunluğun içinde, özellikle pandemi döneminde elindeki notları bir kitaba çevirmeye çalıştıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Birkaç sene önce 'Durup Düşününce' adıyla bir kitap yayınlamıştık. Bugün de Üsküdar Kitap Fuarı'nda dostlarımızla buluşmayı tercih ettik. Bugün çok sayıda kitap imzasıyla, kitap tavsiye edenlerle, severlerle, okuyanlarla bir araya geldik. Hem Çanakkale'den hem İstanbul'daki arkadaşlarımız kitap sevenlerle buluşmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah yine farklı etkinliklerde bu işe devam edeceğiz sonuçta her şey gelir geçer ama yazı kalır diye düşünüyoruz. Kitabın önemini hatırasını bilmeyenimiz yoktur. Kitabımızın özellikle ilk bölümünde insan, hayat, aile, devlet bilinci gibi çok farklı böyle konular var. Sonrasında da meclis konuşmalarımızdan oluşan bir bölüm var hayat akıp gidiyor ama bazen durmak düşünmek en büyük görevimiz diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

Bülent Turan, Eyüp Yılmaz, İstanbul, Edebiyat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki'den Gelen Heyeti Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:27:58. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki'den Gelen Heyeti Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement