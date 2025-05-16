İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: "Terörsüz Türkiye Hedefinde Bugün Geldiğimiz Aşama, 47 Yıldır Verilen Amansız Bir Mücadelenin Neticesidir"

(ANKARA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Anadolu Güvenlik Korucuları Konfederasyon Başkanı Orhan Kandemir, Kadın Kolları Başkanı Hatice Turan Kandemir ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile bir araya geldiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefinde bugün geldiğimiz aşama, 47 yıldır verilen amansız bir mücadelenin neticesidir. Bu mücadelede en önemli yol arkadaşlarımızdan biri de hiç şüphesiz Güvenlik Korucularımızdır. Terörün bitmesi, herkesin olduğu gibi onların da heyecanı, onların da mutluluğudur" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Anadolu Güvenlik Korucuları Konfederasyon Başkanı Orhan Kandemir ve beraberindeki heyeti ağırladı. Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Anadolu Güvenlik Korucuları Konfederasyon Başkanımız Orhan Kandemir ve Kadın Kolları Başkanımız Hatice Turan Kandemir ile Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanımız Abbas Gündüz misafirimizdi. Terörsüz Türkiye hedefinde bugün geldiğimiz aşama, 47 yıldır verilen amansız bir mücadelenin neticesidir. Bu mücadelede en önemli yol arkadaşlarımızdan biri de hiç şüphesiz Güvenlik Korucularımızdır. Terörün bitmesi, herkesin olduğu gibi onların da heyecanı, onların da mutluluğudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin güvenliği konusunda biriz, beraberiz. Terörsüz Türkiye yolunda 47 yıldır emek vermiş, bedel ödemiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz."